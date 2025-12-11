海巡偵破人體運毒案 2泰女藏664克海洛因闖關

泰國籍女子疑似夾帶毒品闖關，被海巡人員查獲。

海巡人員詢問，「幾顆？」

女子回應，「50顆。」

海巡人員說：「趕快連絡醫院，趕快連絡醫院急診室！」

海巡人員一聽也嚇一跳，趕緊聯繫醫院協助將體內的毒品排出，數量相當驚人。海巡署台中查緝隊9月7日在高雄小港機場查獲2名泰國的女子夾帶毒品闖關，查緝人員表示，這2名泰國籍女子從外觀無法辨認攜帶毒品，原來是將毒品以口服及塞入的方式，以人體運毒想夾帶入關。

海巡署偵防分署台中查緝隊副隊長賴威翔說明，「由販毒集團將海洛因毒品分裝為可吞食之橢圓形顆粒，或方便塞入私密處之長條狀，提供給運毒犯嫌，分別以口服吞食及塞入肛門等方式將毒品夾藏體內。」

2人共夾帶海洛因664克，市價830萬元，如果夾帶成功可添加糖粉稀釋販賣，供2萬5000人吸食，危害甚大。海巡署表示，台灣與泰國跨國運毒集團會以合作方式，用免費招待泰國民眾旅遊的名義來吸引經濟困頓的民眾運毒；毒物科醫師則表示，以人體運毒風險相當大。

中國附醫急症暨外傷中心毒物科主任洪東榮指出，「一小顆這樣高濃度的毒品，破損的話一出來，事實上等同施用好幾百公克，所以病人常常就是一下子大量吸收，吞食的話因為腸胃道黏膜吸收速度快，一下子就會中毒甚至死亡。」

洪東榮表示，販毒集團為了達到最大效益，會以塞進私處運送為主，但如果破損，嚴重的話會造成死亡。而彰化檢方偵辦後，已依違反《毒品危害防制條例》將2名泰籍女子起訴。