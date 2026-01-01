海巡前線戒備中共軍演！高層爆吃大餐惹議 管碧玲：苛責我承擔

中共舉行圍台軍演之際，海巡署高層遭爆竟然在吃大餐。海委會主委管碧玲等人被直擊，12月31日中午出現在高雄某高級婚宴會館聚會，雖然管碧玲解釋這是場「惜別宴」。只是解放軍才宣布發動軍演，海巡署也處於高度戒備狀，遭質疑時機點不恰當，管碧玲今（1）日也在臉書發文致歉。

海巡高層爆軍演時吃大餐。圖／台視新聞

海委會主委管碧玲、兼任副主委的海巡署長和海巡高層被直擊，上月31號中午，現身高雄某高級婚宴會館用餐，一桌至少1.4萬起跳。雖然海委會解釋，當天是擴大會務會報，為了副主委黃向文歸建和海巡署分署長陳泗川退伍，舉辦惜別性質餐會，中共臨時宣布軍演，管碧玲一度考慮取消，但牽涉餐飲業者的事前準備，才決定照常舉行。

管碧玲也透過臉書說明，餐敘是為了感謝和惜別，對造成負面形象深感抱歉，也強調兩人的貢獻，外人無法理解、有任何苛責，她一人承擔。

管碧玲發文致歉。圖／台視新聞

中共片面宣布結束軍演，共機艦仍持續在台海周邊活動，國軍仍料敵從寬不敢鬆懈，高層卻大啖美食舉辦歡送會，難免觀感不佳。

高雄／黃品寧、班瑪旺嘉 責任編輯／陳俊宇

