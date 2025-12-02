海巡北部分署無人機訓練場啟用 提升海空監偵能力

海巡署北部分署今（2）日在署本部啟用多旋翼無人機術科訓練場，並舉行了首期訓練班開訓典禮，將因應岸海情勢變化與勤務需求，導入無人機科技立體整合海空能力。

海巡署北部分署無人機首期訓練班開訓。（圖／資料畫面）

北部分署指出，本次訓練由具證照的教官團隊自主編訓，依民航局規範設計教材，結合海巡需求設計課程，後續將增設遠端監控等設備，朝海巡署首座「遙控無人機術科測驗考場」邁進，並持續推動自訓課程與常態化機動輔訓小組，全面強化無人機專業能量。

教官示範演練操控無人機。（圖／資料畫面）

今日開訓典禮由北部分署長廖雲宏主持，廖雲宏指出，無人機已成為海巡任務中的關鍵科技，目前已按照計畫完成場地、設備及培訓的規劃，並將持續提升設施以符合民航局的規範，讓更多同仁能夠取得操作證照，實現「人人都是飛手」的目標。

北部分署長廖雲宏聽取簡報。（圖／資料畫面）

典禮上教官進行無人機操作示範，包括「飛行前檢查」、「四面停懸」、「8字水平圓」、「五邊飛行」及「緊急應處」等項目，展示各種訓練成果。

