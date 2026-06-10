海巡北部分署邀律師開講 聚焦5大主題維護機關廉能形象

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海巡署北部分署為全面強化同仁法紀觀念、提升廉能素養，於今（10）日下午在第八岸巡隊舉辦「法廉一體 清淨海巡」法治教育宣導活動，特邀中華海事法律事務所律師鄭凱駿擔任講師，邀集115位人員，以現場及視訊方式參與。

115位人員以現場及視訊方式參與宣導活動。圖：海巡署提供

此次課程針對「海巡常見違法態樣、國安洩密防範、新興詐騙手法、財務風險管理及消費者債務清理條例」等五大主題進行深度剖析，並提供現場法律諮詢服務，協助同仁解決法律疑難。課程後半段播放海委會宣導短片《浪來了，我們不漂～與廉同行》，以及與世新大學跨域合作拍攝的微電影《不悔》，以生動活潑的形式深化保密防諜觀念，並凝聚「勇於檢舉洩密」之共識。

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中華海事法律事務所律師鄭凱駿擔任講師。圖：海巡署提供

北部分署指出，近年不法集團常以金錢利益、情感誘惑或詐術等手段，試圖滲透並蒐集機關內部機敏資料，亦有同仁因防詐觀念不足或誤解法規而誤觸法網。未來將持續推動常態性法治教育與案例分享，並擴大法律諮詢服務，主動協助同仁及時解決債務及法律問題，共同營造廉潔、友善的職場環境，持續維護海巡機關廉能形象。

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