海巡南部分署無人機訓練場啟用 展現自主能量邁向專業化

海巡南部分署無人機訓練場啟用。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

為提升海巡人員執法勤務效能，南部分署全新打造「2-15公斤近程無人機飛行訓練場」，歷經一個月的籌備與施工，17日正式啟用。南部分署長鳳運昇指出，本次飛行訓練場建置，是團隊專業能力與團隊精神的展現，也是單位在自主建設與科技應用上邁出的重要一步。

海巡署南部分署比照交通部民航局全新打造「2-15公斤近程無人機飛行訓練場」，此次訓練場建置，從規劃、設計到施工全程皆由單位自行完成，未倚賴任何外部協力，充分展現團隊自主能量與執行效率。從無到有、全程自力完成的成果，歷經一個月的籌備與施工，17日正式啟用，象徵單位朝向專業化、制度化發展的重要里程碑。

該訓練場係2-15公斤無人機術科測驗場地設置，飛手可於場內進行起降、定點操控、航線規劃及臨場應變等實作訓練。透過完整模擬與演練流程，不僅可提升操控精準度與穩定性，更能培養面對突發狀況時的應變與協調能力，讓整體無人機操作貼近實務運用。南部分署長鳳運昇表示，南部分署將以此訓練場為核心，持續深化飛手專業培訓、強化任務演練能力，並推動無人機科技於各項實務任務應用，期盼為海巡署無人機訓練與運用注入更多創新能量。