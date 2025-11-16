海巡南部分署無人機訓練場啟用 深化飛手培訓

記者孫建屏／高雄報導

為提升海巡人員執法勤務效能，海巡署南部分署全新打造「2-15公斤近程無人機飛行訓練場」，從規劃、設計到施工全程皆由單位自行完成，未倚賴任何外部協力，歷經1個月的籌備與施工，於今（17）日正式啟用，南部分署未來將以此訓練場為核心，持續深化飛手專業培訓、強化任務演練能力，並推動無人機科技於各項實務任務應用，為海巡署無人機訓練與運用注入更多創新能量。

南部分署分署長鳳運昇在典禮致詞時指出，此一飛行訓練場建置是團隊精神與專業能力的展現，也是單位在自主建設與科技應用上邁出的重要一步，從無到有、全程自力完成的成果，不僅提升無人機訓練的品質與效率，更象徵單位朝向專業化、制度化發展的重要里程碑。

典禮最後並由鳳運昇為飛行訓練場進行點睛儀式，象徵無人機訓練量能正式啟動。南部分署指出，訓練場係比照交通部民航局2-15公斤無人機術科測驗場地設置，飛手可於場內進行起降、定點操控、航線規劃及臨場應變等實作訓練。透過完整模擬與演練流程，不僅可提升操控精準度與穩定性，更能培養面對突發狀況時的應變及協調能力，讓整體無人機操作貼近實務運用。

海巡署南部分署自力規劃、設計、建造的「2-15公斤近程無人機飛行訓練場」， 17日正式啟用。（海巡署南部分署提供）

南部分署無人機飛行訓練場可讓飛手在場內進行起降、定點操控、航線規劃及臨場應變等實作訓練。（海巡署南部分署提供）

南部分署「2-15公斤近程無人機飛行訓練場」啟用， 提升無人機訓練的品質與效率。（海巡署南部分署提供）