海巡啟動為期11天的「春節安全維護工作」 全線加強巡防守護「三安」

[Newtalk新聞] 海洋委員會海巡署今（5）日表示，鑒於115年春節假期海上活動密集，且受冬季海象不穩、中國灰色地帶襲擾及年節走私偷渡風險升高等影響，管碧玲主委特別指示海巡署自2月13日18時至23日8時，展開為期11天的「春節安全維護工作」，以科技執法為核心，全力守護「國安、治安、平安」。

海巡署表示，在強化國安方面，每日動員各式艦船艇，整合雷達、衛星與無人機等科技裝備，重點監控金馬、台海中線及東、南沙周邊海域，預置應處中國灰色地帶侵擾；另與友軍保持橫向聯繫，機動調派大型艦艇實施威力掃蕩，嚴查陸船越界捕撈，維持全天候應處量能。

在維護治安方面，海巡署啟動「岸海聯防」機制，運用紅外線熱影像等科技設備，加強走私與偷渡熱點攔截，並協同檢、警、調及國防等單位精準打擊犯罪，構築嚴密邊境防禦安全網，嚴守國境門戶。

在守護平安方面，海巡署秉持「人命優先、快速救援」原則，海巡艦艇、人員及後送能量全時待命，並運用「搜救優選規劃系統」精準分析，縮短搜救反應時間。此外，積極協助航政機關落實船舶限載稽查，保障春節旅運安全。

海巡署強調，春節防護不打烊，全體同仁已做好萬全準備，將秉持科技與專業，確保「國安、治安、平安」任務目標，海巡署也呼籲民眾，於海上或岸際發現不法情事或需救援協助，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡署將第一時間派員應處，全力守護國人平安過好年。

