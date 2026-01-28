海巡四草安檢所落成啟用 改善基層海巡生活品質

記者孫建屏／綜合報導

海巡署南部分署今（28）日舉行「四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用典禮」，由海洋委員會主任委員管碧玲主持；新建廳舍斥資近新臺幣3,714萬元，歷時1年4個月完成，兼顧現代化機能與綠建築理念，不僅改善海巡基層同仁執勤與生活品質，也象徵政府以實際行動支持第一線人員。

管碧玲表示，海巡署同仁肩負「國安、治安、平安」3大核心任務，長年於海上第一線執勤，勤務風險與強度極高。過去一年來，成功救援約600人，其中包含百餘位外籍人士；在治安維護方面，全年查獲毒品等不法物資達1.3噸，並持續強化海上查緝作為，展現守護國家安全的專業與韌性。

廣告 廣告

管碧玲指出，正因海巡同仁長期承擔高風險、高強度的勤務，總統賴清德在去年4月為軍職同仁加薪鼓勵，用具體行動照顧軍職同仁，讓同仁「加薪有感、留才有力」，相關政策已逐步展現成效，2024年整體招募班隊達成率為65.2%、留營率為76.2%；2025年招募班隊達成率提升至86.9%、留營率成長至83.8%，顯示制度優化與待遇改善已發揮正向效果。

管碧玲說，四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用的重要時刻，亦適逢海巡署成立26週年，26年來的每一步成果，皆來自同仁的付出與堅持，未來政府也將持續成為海巡同仁最堅實的後盾。

海巡署南部分署今日舉行「四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用典禮」，由海洋委員會主任委員管碧玲主持。（南部分署提供）