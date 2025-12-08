海巡土地公來了！盧廣仲KTV突襲包廂 搶麥唱歌嚇壞粉絲

歌手盧廣仲與白安最近為了宣傳專輯，都和歌迷近距離互動，成為樂壇話題焦點！盧廣仲在粉絲唱KTV時突然現身，親自搶麥演唱新歌《以後》，讓歌迷激動不已。他的新專輯《傷心早餐店》已橫掃14個平台冠軍，更因常在社群平台Threads上回覆粉絲、實現願望而被親切稱為「土地公」。同樣貼近歌迷的還有才女白安，她為宣傳第五張專輯，將主打歌《路邊野餐》概念搬到現實生活中。

盧廣仲到KTV突襲唱他歌的粉絲。（圖／翻攝盧廣仲IG）

盧廣仲在發現KTV包廂內粉絲正在唱自己的新歌時，竟直接衝進去搶麥克風，與粉絲一起高歌。在這短短34秒的影片中，可以看到粉絲因突如其來的驚喜而難以淡定，情緒幾乎崩潰。盧廣仲演唱完畢後落荒而逃的可愛舉動，也讓這段互動留下深刻印象，給粉絲帶來強烈後勁。

除了這位幸運粉絲外，還有其他歌迷也獲得了盧廣仲的突襲探訪。盧廣仲在演唱《太陽與地球》時，與粉絲共同詮釋「誰要我們的心，遙遠得像太陽與地球，怎會走到最後你愛著我，卻不屬於我」的動人歌詞。這些真情流露的互動，讓盧廣仲在樂壇的人氣持續攀升，也讓他的新專輯在各大音樂平台上取得亮眼成績。

白安辦活動跟粉絲近距離接觸。（圖／相信音樂提供）

另一方面，才女白安也以獨特方式拉近與歌迷距離。為了宣傳第五張專輯，她將主打歌《路邊野餐》的概念實際呈現，真的舉辦了路邊野餐活動。白安表示，香菜雖然不是人人喜愛，但與她的音樂有相似之處。作為香菜控，她更直接為歌迷準備特調飲品，展現親民一面。

