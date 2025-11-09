海巡執法疲於奔命直擊／ 肉眼可見陸船 看得到抓不到

金門禁限制水域成為兩岸諜對諜場域，除了高層政治角力，海巡每天巡航壓力山大。一名退役海巡人員說，他曾看過陸籍商船貪圖省時，從母嶼方向「切西瓜」般抄近路，直接越過紅線闖入我方海域；他當時執勤站在甲板上，海面翻湧、霧氣瀰漫，肉眼可見對方船隻拖著長長白浪擦過界線，雷達警報聲大響，氣氛肅殺，他內心緊張無比，嚴格執法就怕重演「陸船翻覆」事件。

台灣本島禁止水域範圍十二海浬、限制水域廿四海浬，金門距離大陸太近，禁限制水域視地理位置而定，大金門地區禁止水域四千公尺、限制水域四千至六千公尺。一名海巡人員說，金門鄰近大陸廈門，地理環境被對岸「包圍」，像在別人家門口，陸船常出入，除了海警船刻意滋擾，漁船捕魚反覆進出，短暫停留即駛離，看得到、抓不到，成為現實面執法難處，就像周星馳電影台詞：「怎麼樣？我又跳出來、我又站回去。」

海巡署運用雷達、紅外線等監控系統掌握船舶動態，若陸船進入禁限制水域，可依法採取驅離、扣留、留置調查、罰鍰、沒入漁具（獲）及沒入漁船等執法手段。海巡署統計去年二月至今年八月，大陸海警船航經金門禁限制水域八十五航次，平均每月四點四航次、每次二小時；海監、漁政、海巡、科研船等公務船，有二二二艘次航經金門限制水域、二九三艘次航經金門禁止水域，月均十一點七次經限制水域、十五點四次經禁止水域。

事實上，陸船無論是否關閉ＡＩＳ（船舶自動識別系統），海巡人員以雷達均能監控動態，但「擦邊球」狀況多，經常是我方要出發驅離時，陸船已遠離，卻讓海巡人員疲於奔命。

海巡署第九海巡隊組主任陳家琦證實，關閉ＡＩＳ貼近金門海域的多是中國海警船隻，這類行為去年起幾乎成為「固定動作」，平均每月四次，多數僅短暫靠近或巡航，但採用關閉定位、突然現身方式，增加情蒐與監控判斷難度。

二○二○年疫情期間，確實出現多起中國大陸抽砂船越界扣船事件，主因對方基礎建設需求龐大，越界抽砂情形頻繁，近年類似事件已明顯減少。去年二月十四日爆發「陸船翻覆事件」，大陸國台辦公開否認金門存在禁限制水域；至此之後，大陸海警船、漁船、商船擅闖金門水域灰色地帶的事件即層出不窮。

