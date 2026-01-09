海巡女兵怕BMI超標3度偽造體檢表 中檢起訴最重判7年

海巡署1名女下士擔心BMI指數超標無法申請留營，竟3度偽造國軍體檢資料，盜刻印章塗改檢查表上身高、體重與BMI值遭抓包送辦，全案近日地檢署偵結起訴。

海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所。（圖／翻攝自Google map）

檢方調查，海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所下士洪姓女子（27歲），於2020年至2025年服役期間，擔心自己身體質量指數BMI值超出標準26上限，無法申請留營規定，竟然3度偽造體檢表。

洪女被查出未經國軍醫院醫護人員同意私自偽刻職名章，再私自竄改體檢表上身高體重及BMI數值後蓋章，讓自己的數據符合標準能繼續申請留營，3次時間分別於2020年7月、2022年9月及2025年10月間。

洪女偽造資料遭海巡內部調查發現也坦承犯行遭移送地檢署偵辦，檢方認為國軍官兵體檢表為依法製作公文書，目的在於掌握健康狀況，可及時矯正維持整體戰力，以及作為晉升及調職等重要依據，洪女已損害國軍醫院及醫護人員體檢制度，全案偵結後依行使變造公文書罪起訴，可處1年以上7年以下徒刑。

