海巡少校勾結私菸集團 拒認收特斯拉遭2車商拆穿

捲煙機還不斷將製作好的香菸從輸送帶輸送出來。（圖／東森新聞）





海巡署偵防分署林姓少校偵查員涉嫌和私菸集團勾結，收受價值240萬特斯拉，檢方對他求處15年重刑，林姓少校為了證明車子是他自己買的，找來包膜和隔熱紙業者作證，結果慘遭打臉，夫妻不只買了千萬豪宅，一年刷卡消費超過七百萬，太太更被查出是百貨公司的百萬刷手，一天內狂刷百萬，以現金大買名牌包，生活相當奢華，但跟他們夫妻收入明顯不符。

員警vs.嫌犯（114／6／10）：「蹲下。」

警方衝入私菸工廠，滿屋堆滿菸盒，一旁捲煙機還不斷將製作好的香菸從輸送帶輸送出來，海巡署大開記者會公布查緝成效，但一名林姓少校卻被發現聯合員警和私菸集團勾結收賄，詐領上億檢舉獎金。

廣告 廣告

海巡署偵防分署副分署長劉志慶（114／6／10）：「當事人林姓偵查員已經遭羈押停職，屆滿三個月的時候，依法予以免職停役。」

檢方查出林姓少校涉嫌收受私菸集團首腦黃姓男子餅哥贈與的240萬的特斯拉，但他堅持自己是清白的，說車子是跟銀行貸款，還拿出訂車文件及銀行紀錄，一審時要求傳訊兩名幫車子包膜和裝隔熱紙的業者作證，結果開庭時，包膜業者說車子是餅哥派人開到店裡，一開口就說車子是要送人的，他報了六萬五千元的包膜費後，最後由餅哥付款，隔熱紙業者也作證說，當時餅哥打電話交代，這是要送人的車照熟客價算，完工後也是由餅哥派人付了3萬九千元。

林姓少校雖然自稱車主，但都沒付任何費用，當場打臉他車子是自購的說法，儘管他還找來妻子說因為賣掉黃金、娘家借款、租收入等，強調家中現金很多。

但檢方比對兩人，2020到2023年的收入發現夫妻薪資額不到一千萬，不過光是信用卡消費就超過七百萬，他的太太在百貨公司一天內就狂刷破百萬，大買愛馬仕、香奈兒等名牌包，還都以現金支付，但檢方盤點兩人總支出，扣掉車貸、房貸，他們夫妻名下最多應該只剩97萬，不過他們四年內買了三千兩百萬的豪宅，2018年也買了一間千萬房產，跟他們的合法收入明顯不成正比。

林姓少校在審理期間，以父親罹癌幼子年幼請求交保，但犯的是10年以上重罪，加上主嫌餅哥還滯留海外，法官裁定續押，而那台特斯拉也將在12月被鑑價拍賣。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

海巡少校淪私菸內鬼 供嬌妻日刷百萬買2豪宅

陸軍少校偷拍「好市多女員工」裙底照 六軍團回應了

突抱女醫務員！ 國軍醫院少校辯稱「想安慰」遭法官打臉

