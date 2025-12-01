海巡少校勾結私菸集團 買豪宅、妻刷百萬買包...檢揪「收入差很大」
海巡偵防少校林郁欽被控和「大餅私菸集團」勾結，不但協助通風報信，還帶海巡隊協助剷除競爭對手，甚至和私菸集團首腦「餅哥」黃家宇合作，包庇劣質菸絲、香精和包裝機的私菸工廠，詐領檢舉獎金。彰化地檢署今年7月起訴後，對林郁欽求處15年重刑，如今林郁欽和妻子的豪奢行徑也曝光。
據《鏡週刊》報導，林郁欽被檢方起訴後，為證明檢方指控收賄物白色Model Y特斯拉為自購，特別找來刷卡買名牌包毫不手軟的妻子出庭作證，聲稱該輛特斯拉是他2022年自行上網下單，並向銀行貸款200萬元，妻子也於同年底匯出35萬元頭期款，還拿出銀行紀錄與訂車文件，試圖打造「自購」「有貸款」的金流外貌，證明該輛車並非賄賂物，而是自行購入。林妻還在庭上強調，家裡「現金很多」，因為她有賣掉黃金飾品、娘家借款收入、房租收入，因此買車頭期款和每月車貸都還得起。
不過根據《鏡週刊》報導，檢方實際盤點林郁欽和妻子的財務狀況後，卻發覺疑點重重，實際比對2人2020年至2023年的收入後，發現2人薪資總額不到1千萬元，然而光是信用卡消費就超過700萬元，甚至林妻還曾在台中大遠百單日狂刷超過百萬元，並以現金購入愛馬仕、香奈兒包包等多款奢侈品。
檢方盤點2人總支出後推估，扣除車貸、房貸，2人名下最多可能只剩下97萬元，這4年間卻購置價值3千2百萬元豪宅，還於2018年購入千萬房產，這些都無法以合法收入解釋。
法院審理期間，林郁欽雖以父親罹癌、幼子年幼為由請求交保，不過法官指出，林郁欽涉犯最輕本刑10年以上重罪，加上關鍵共犯「餅哥」黃家宇在今年3月帶著妻小出國旅遊後，至今仍持續失聯，林郁欽利用通信軟體串證風險極高，因此當庭裁定續押。
