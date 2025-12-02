海巡少校疑成走私集團門神受賄特斯拉！妻單日刷百萬 金流疑點多

海巡署偵防分署林姓少校涉嫌勾結私菸集團，詐領檢舉獎金，更接受賄賂高達200萬的特斯拉，今年7月遭彰化地檢起訴求刑15年。案件審理期間少校否認收賄，但反被檢調查出夫妻薪資加起來不到1千萬，卻買下3200萬豪宅，太太還是百貨百萬刷手，財務狀況疑點重重。

海巡署查緝私菸卻爆出一名林姓少校利用人頭，詐領檢舉獎金332萬，把國庫當成提款機，不僅如此還與私菸集團勾結，內神通外鬼，藉此幫私菸集團剷除異己，更收賄價值200多萬元的特斯拉，遭到彰化地檢署起訴。

事後林姓少校聲稱，車子是向銀行貸款買的，法院審理期間仍否認收賄，還請太太出庭證明財力狀況。

隨著檢調深入追查，發現兩人財務狀況疑點多，夫妻薪資收入不到一千萬，太太光信用卡消費就超過700萬，更曾在百貨公司單日狂刷破百萬，還有多筆名牌包消費紀錄，甚至買下價值3200萬豪宅，收入與支出明顯不符。

而私菸集團黃姓首腦早在檢調收網前舉家出境，至今還滯留國外，極可能提前知道檢警行動，洩密來源也成為調查重點。

目前林姓少校在押中，10月延長羈押至12月8號，接下來是否會再延押，外界持續關注。

※未經判決確定者，應推定為無罪

彰化／綜合報導 責任編輯／網路中心

