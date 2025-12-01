海巡少校被譽「查緝尖兵」竟勾結私菸集團 收特斯拉、鉅款

海巡署偵防分署林姓少校涉嫌和大餅私菸集團勾結，收受價值240萬特斯拉，檢方對他求處15年重刑。（示意圖／Pexels）





有海巡查緝尖兵成了私菸集團的內應！海巡署偵防分署林姓少校涉嫌和大餅私菸集團勾結，收受價值240萬特斯拉，檢方對他求處15年重刑，林姓少校為了證明車子是他自己買的，找來包膜和隔熱紙業者作證，結果慘遭打臉，檢方查出夫妻4年總收入不到一千萬，但卻買了3千2百萬的豪宅，刷卡消費超過七百萬，他的太太更是百貨公司的百萬刷手，一天內狂刷百萬，還以現金大買精品、名牌包，生活相當奢華，跟他們夫妻收入明顯不符。

霸氣的眼神配上一頭時髦油頭，他是海巡署偵防分署少校，林姓偵查員被稱為海巡偵防系統，查緝尖兵的他卻上演電影無間道翻版，和私菸集團餅哥掛勾通風報信，還帶隊幫忙剷除競爭對手，詐領檢舉獎金。

根據週刊報導，林姓少校當起私菸集團內應，收受首腦黃姓男子綽號餅哥贈送的240萬特斯拉和鉅款，和太太兩人過著奢華生活，檢方查出他的太太在百貨公司一天內就狂刷破百萬，大買愛馬仕、香奈兒等名牌包，還都以現金支付，他的太太說家裡現金很多，但比對兩人2020到2023年收入發現，兩人的薪資總額不到一千萬，不過光是信用卡刷卡就超過七百萬，盤點兩人總支出，扣掉車貸房貸，他們夫妻名下最多應該只剩97萬，不過他們四年內買了3200萬的豪宅，2018年也買了一間千萬房產，跟他們的合法收入明顯不成正比。

此外林姓少校堅稱車子是自己跟銀行買的，但開庭時證人包膜業者說車子是餅哥派人開到店裡說車是要送人的，六萬五千元的包膜費最後由餅哥付款，隔熱紙業者也作證說，當時餅哥打電話交代這是要送人的車，完工後同樣是由餅哥派人買單，林姓少校沒付任何費用，當場打臉他車子是自購的說法，林姓少校3月涉案遭羈押後已經被免職，檢方求刑15年，林姓少校在審理期間以父親罹癌、幼子年幼請求交保，但犯的是10年以上重罪，法官裁定續押，由於主嫌餅哥早一步，帶著妻小出境滯留海外，檢廉懷疑還有其他人員涉案，不排除將發動第二波查緝行動，昔日的查緝尖兵如今也成了階下囚。

