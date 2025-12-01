海巡少校被譽「查緝尖兵」竟勾結私菸集團 收特斯拉、鉅款
有海巡查緝尖兵成了私菸集團的內應！海巡署偵防分署林姓少校涉嫌和大餅私菸集團勾結，收受價值240萬特斯拉，檢方對他求處15年重刑，林姓少校為了證明車子是他自己買的，找來包膜和隔熱紙業者作證，結果慘遭打臉，檢方查出夫妻4年總收入不到一千萬，但卻買了3千2百萬的豪宅，刷卡消費超過七百萬，他的太太更是百貨公司的百萬刷手，一天內狂刷百萬，還以現金大買精品、名牌包，生活相當奢華，跟他們夫妻收入明顯不符。
霸氣的眼神配上一頭時髦油頭，他是海巡署偵防分署少校，林姓偵查員被稱為海巡偵防系統，查緝尖兵的他卻上演電影無間道翻版，和私菸集團餅哥掛勾通風報信，還帶隊幫忙剷除競爭對手，詐領檢舉獎金。
根據週刊報導，林姓少校當起私菸集團內應，收受首腦黃姓男子綽號餅哥贈送的240萬特斯拉和鉅款，和太太兩人過著奢華生活，檢方查出他的太太在百貨公司一天內就狂刷破百萬，大買愛馬仕、香奈兒等名牌包，還都以現金支付，他的太太說家裡現金很多，但比對兩人2020到2023年收入發現，兩人的薪資總額不到一千萬，不過光是信用卡刷卡就超過七百萬，盤點兩人總支出，扣掉車貸房貸，他們夫妻名下最多應該只剩97萬，不過他們四年內買了3200萬的豪宅，2018年也買了一間千萬房產，跟他們的合法收入明顯不成正比。
此外林姓少校堅稱車子是自己跟銀行買的，但開庭時證人包膜業者說車子是餅哥派人開到店裡說車是要送人的，六萬五千元的包膜費最後由餅哥付款，隔熱紙業者也作證說，當時餅哥打電話交代這是要送人的車，完工後同樣是由餅哥派人買單，林姓少校沒付任何費用，當場打臉他車子是自購的說法，林姓少校3月涉案遭羈押後已經被免職，檢方求刑15年，林姓少校在審理期間以父親罹癌、幼子年幼請求交保，但犯的是10年以上重罪，法官裁定續押，由於主嫌餅哥早一步，帶著妻小出境滯留海外，檢廉懷疑還有其他人員涉案，不排除將發動第二波查緝行動，昔日的查緝尖兵如今也成了階下囚。
更多東森新聞報導
獨家／豐原五口命案翻版？ 台中某里長兒疑假投資真詐騙
獨家／半天狂灌15瓶啤酒！ 25歲男泥醉上路 連撞5車
獨家／昏倒扛回我家！女模控攝影師性騷 驚恐：焦慮症發
其他人也在看
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 1 天前
裝路人傻問"我被騙了嗎?" 樸素女車手竟是取款慣犯
中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導台中市有一位民眾，被詐騙過兩次之後，終於醒悟，配合警方辦案。當打扮樸素的女車手，被員警包圍時，還裝傻問，難道自己是被騙來犯案的嗎？員警哭笑不得的回應，你是來騙別人的！其實女嫌犯是老手，專門幫"假投資真詐財"的集團收錢！樸素女車手是取款慣犯。一鎖定車手行蹤，員警快步跑進超商，女嫌犯從彰化鹿港，騎機車到台中市西屯區，準備取款！73歲鍾姓被害人，之前已經被騙過兩次，交出22萬元，這次他與警方合作，終於將車手逮個正著！樸素女車手是取款慣犯。女車手打扮得相當樸素，也一副狀況外，面對幾名員警要抓她，她還用無辜的口吻問，自己是被騙了嗎？四十五歲黃姓女子，有這麼好傻好天真嗎？求職不成被騙去收錢的嗎？警方這麼一查，其實她是車手慣犯！詐騙集團是以"假投資真詐欺"的手法，榨取被害人錢財。警方指出，犯罪集團常以"工時彈性"、"高額報酬"等話術，招募車手，民眾不要誤觸法網！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：假裝路人傻問我被騙了嗎？ 樸素女車手竟是取款慣犯 更多民視新聞報導警方打詐出新招! 變裝超商店員逮車手詐團勾結地政士誘騙抵押房產 屏警12天內瓦解48集團花蓮女子誤信投資詐騙 詐團陸續得手逾500萬民視影音 ・ 10 小時前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 1 天前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 1 天前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 1 天前
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」
即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。民視 ・ 12 小時前
香港宏福苑大火146人死轉貼新聞被抓！港警拘捕前議員和災場義工
[Newtalk新聞] 位於香港新界大埔的大型集合住宅社區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計146人死亡，包括一名消防員殉職，目前仍有上百人情況未明，社會要求徹查聲浪不斷，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。然而，其中一名發起人上月29日遭到警方國安處拘捕。香港警方國安處隔日又以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府再拘捕一男一女，其中一人是前區議員張錦雄，另一人是在火災現場分發物資的女義工。 綜合香港媒體報導，張錦雄於11月30日晚上約7點在粉嶺寓所被捕，張錦雄曾轉載了一則關於宏福苑大火中，一名連署發起人被捕的新聞；但他只是轉載，並沒有附上其他文字。另一名被捕的李姓女子為災場義工，曾在現場呼籲災民不要胡亂將個人資料提供予不明人士。香港警方國安處日前已拘捕一名在網上成立「大埔宏福苑火災關注組」，並發起連署提出「四大訴求」的男子，香港警方國安處指控他涉嫌借火災意圖煽動憎恨政府。據了解，初步調查2宗案件暫時未有關連。 此外，知情消息人士指出，香港警方國安處訊問了一名男子，這名男子也是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，「大埔宏福苑火災關注組」連署提出四大訴求包括「持續支援受災居新頭殼 ・ 11 小時前
「熄」禁「評」？香港男子發起徹查宏福苑大火連署 慘遭國安警察訊問
「南華早報」引述知情消息人士的說法指出，香港警方國安處訊問了一名男子，他先前在網路上發起連署，要求政府徹查問責香港80年來最致命的大埔宏福苑火災。民視 ・ 1 天前
夜店大亨夏天倫驚手臂遭砍！女友傷勢曝 他親發聲疑：與前妻黃廉盈有關
台北市信義區多家知名夜店品牌創始人夏天倫，有「夜店大亨」之稱，昨（30）日下午6時16分在台北市松山區民生東路三段遭砍傷，當時夏天倫與女友在地下1樓停車場遭2名兇嫌持利器襲擊，他左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹，在一旁的女友也受傷，眼部腫脹，雙雙被送往馬偕醫院。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
為1萬修車費！新竹城隍廟前砍17歲少年 警逮8人
新竹市 / 綜合報導 昨(29)日晚上，新竹城隍廟前一家小吃店竟然發生當眾砍人案！根據了解，陳姓主嫌因為不滿在小吃店打工的17歲少年 向他借機車卻發生車禍，於是索討1萬多元的修車費，但少年遲遲不給 ，就夥同其他7名親友前往討債尋仇，過程中嫌犯持利器，把少年砍成重傷後逃逸，警方獲報後火速在4小時內，將涉案8人全數查緝到案。小吃店家VS.救護人員說：「他的膝蓋好像...(膝蓋嗎)。」救護人員到場緊急將滿身是血的17歲少年包紮治療，救護人員VS.遭砍少年說：「好沒關係，撐一下，來。」地上殘留斑斑血跡，救護人員小心翼翼將少年抬上長背板，因為他被人砍傷，而事發地點竟然是在新竹市熱鬧的城隍廟前小吃店。附近攤商說：「就砰砰砰，然後大家就往外跑啊。」昨日晚上9點多，當時好幾名惡煞站在廟口前交頭接耳，沒多久他們便惡狠狠地往裡頭走， 原來在小吃店打工的孫姓少年 向陳姓主嫌借機車 ， 結果發生車禍 被索取1萬1元的修車費 卻遲遲不給 。 陳姓主嫌心生不滿烙來弟弟與朋友 ， 總共8人到小吃店討債 ， 過程中雙方一言不合 ， 幾名惡煞徒手暴力毆打 ， 陳姓嫌犯更是手持利器往死裡砍 ， 眼看少年傷勢嚴重 ， 8名嫌犯馬上閃人開車逃逸 ，回到現場空無一人，餐桌上的碗筷菜單衛生紙還有抹布全都撒落一地凌亂不堪，假日遊客眾多的城隍廟，嫌犯竟敢在眾目睽睽下發生濺血衝突，也讓目擊民眾嚇壞了。新竹市第一警分局偵查隊長張勝雄說：「於4小時內循線查獲陳姓犯嫌等人到案說明，全案依殺人未遂，妨礙秩序等罪，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。」根據了解，孫姓男子近期才開始回到小吃店上班，沒想到就被砍傷，幸好送醫後沒有生命危險，警方調查嫌犯沒有幫派背景也沒涉犯其他案件，至於少年為何會欠下1萬元債務，以及嫌犯犯案動機等細節，警方還要抽絲剝繭調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
「要家電先交5千？」光復惡人狠騙災民 台鐵月台被民眾堵個正著
花蓮光復鄉災後重建仍在進行，卻有人趁災民脆弱之際進行詐騙！一名曾姓男子11月間假借「贈送家電需自付5,000元」為名，在光復鄉多次詐騙民眾，鳳林警分局接獲多起報案後立即組成專案小組追查，於本月28日在光復車站月台成功將其逮捕，並查扣贓款及多項證物，全案依詐欺罪嫌移送法辦。鏡報 ・ 1 天前
夜店大亨夏天倫才控訴前妻驚傳被砍 左手15公分刀傷
社會中心／綜合報導夜店大亨夏天倫，上週出面指控，前妻私自拿走百萬紅包錢與撫恤金，沒想到昨天晚上，夏天倫與女友，驚傳遭兩名黑衣人攻擊，夏天倫左手遭砍，出現15公分的刀傷，兇手疑似針對他而來，夏天倫深夜發文強調，沒影射誰是背後主謀，還說自己為朋友擋了一刀，而其中一名黑衣人，案發後主動投案。一名黑衣人，迅速從地下停車場，跑了出來，身影就這麼消失在巷子裡，幾分鐘前，他涉嫌和同夥就在停車場裡，砍傷夜店大亨夏天倫，陪伴在旁的女友，同樣遭到辣椒水攻擊。躺在病床上，衣服上還能看到血跡，臉部因為被噴辣椒水雙眼紅腫，顴骨附近也有遭毆打後留下的瘀青，對方持刀朝左頸攻擊，夏天倫本能反應伸出左手抵擋，出現十五公分的刀傷，明顯針對他而來，質疑根本是殺人未遂。夜店大亨夏天倫表示「我沒有任何的，我在生意上沒有任何的糾紛，兩個黑衣人拿著辣椒水先噴我，因為我那時候眼睛看得不是很清楚，所以（不知道）用棒子還是刀（攻擊）。」夏天倫委任律師余韋德表示「（會不會覺得說），（是因為你才開完記者會），這個部分我們就不方便說明，因為這個部分我們就不做過多的臆測。」黑衣人攻擊完後快閃 隨後又重回案發地向警方投案（圖／民視新聞）上周夏天倫，才出面控訴名媛前妻，取走紅包和撫恤金，短短幾天後，隨即遭人攻擊，引發聯想，夏天倫深夜發文表示，沒有影射任何人是背後的主謀，但不管今天是誰指使的，只要針對家人、親友，他都會挺身而出，就像今天為我朋友擋一刀。民視記者黃國誠表示「運動完的夏天倫，準備從這個停車場駕車離開，卻遭兩名男子無端攻擊，而案發後其中一名黑衣人，還重回現場主動向警方投案，但對於案情卻是避重就輕。」目擊民眾（變音處理）表示「（黑衣人）四點半進來的，那一對（情侶）四點初，（他是比他們早進來），（黑衣人）比他們早進來，（到真的動手是）兩個小時以後。」林姓嫌犯主動投案 對案情卻是避重就輕（圖／民視新聞）案發停車場地板和牆壁，還留有辣椒水乾掉後的水印，事發就在台北民生東路三段一處停車場，週日傍晚六點多，夏天倫與女友，打完室內高爾夫球後，前往大樓地下停車場牽車，埋伏在旁的兩名黑衣人，不但狂噴辣椒水，還拿出刀棍攻擊，夏天倫左手臂被砍傷，女友則遭辣椒水波及。松山分局偵查隊隊長許文鋒表示「研判本案為預謀犯案，經由刑事偵查作為，釐清犯案動機及釐清幕後，有無教唆共犯。」記者vs.嫌犯「預謀的嗎。」林姓嫌犯案發後主動到案，但對於案情細節不願多談，另一名同夥尚未到案，究竟犯案動機為何？背後疑點重重。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：夜店大亨夏天倫才控訴前妻 驚傳被砍傷！ 黑衣人案發後主動投案 更多民視新聞報導嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」才因離婚風波槓上前妻! "夜店大亨"夏天倫遭黑衣人砍傷最新／「夜店大亨」夏天倫遭埋伏砍傷 嫌犯曝動機竟是...民視影音 ・ 9 小時前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 新竹市知名商圈「城隍廟」附近一間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時人已經意識不清。初步了解是小吃店員工在外與人發生糾紛。對方4人闖入店內，對男子猛砍數刀後逃逸。警方隨後逮捕1人，也還在循線追查砍人的嫌犯以及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
「夜店大亨」夏天倫遭埋伏砍傷手臂 北市警速逮一嫌
台北市 / 綜合報導 有「夜店大亨」稱號的夏天倫，與一名女性友人，昨(30)日在台北民生東路三段一個地下停車場被黑衣人噴辣椒水，拿利器砍傷，2人都被送醫治療，初步了解是2名黑衣人行 凶 ，其中一名男子已經被逮捕。夜店大亨夏天倫拍下自己在路邊準備送醫的畫面，他左手包著繃帶，整個人坐在地上，原來他剛剛遭人砍傷，事情一發生，警方就接獲報案，開著警車和救護人員第一時間趕往現場，夏天倫進到急診室，雙眼紅腫在病床上接受治療，他雙手比出不雅手勢，相當不高興。夜店大亨夏天倫說：「兩個黑衣人拿著辣椒水先噴我，然後再...，因為我那時眼睛看得不是很清楚，所以用棒子還是利器，我也替台北市，就是正常人滿擔心的，我覺得治安真的是有夠差。」夏天倫從急診室走出來，接受採訪滿身是血，左手上的傷口也才剛剛縫合完，事情發生在昨日下午6點多，台北市松山區民生東路三段，一處地下停車場，當時夏天倫和女性友人才打完高爾夫球，準備要到停車場取車，在裡面遭到2名黑衣人襲擊，他們先是拿辣椒水往兩人眼睛噴灑，接著一人持利器攻擊夏天倫，造成他左手臂15公分刀傷，另一名女性友人也遭到波及，2名歹徒打完就逃，夏天倫和友人隨後也被送往醫院救治。台北市警松山分局民有派出所所長柯杰男說：「警方獲報，立即趕赴現場，初步了解夏男，係遭利器及辣椒水攻擊，目前已送往馬偕醫院。」記者VS.嫌犯說：「(是有被指使嗎，預謀的嗎)。」從大樓裡被帶出來的就是涉案男子，他雙手上銬被送上警車，另外一名嫌犯警方持續追緝，但員警也查扣了犯案鐵棍利器，還有2灌辣椒水，至於有沒有其他共犯，以及犯案動機，警方持續調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
「夜店大亨」夏天倫遇襲遭砍！ 1男投案自稱前員工
台北市 / 綜合報導 夜店大亨夏天倫，昨(30)日晚間在松山區一處大樓停車場，遭人持辣椒水和利器攻擊，手臂遭劃傷15公分，他怒告對方殺人未遂。而2名嫌犯行凶後棄車逃逸，其中一名年約27歲的林姓嫌犯徒步走到派出所自首，他供稱自己是夏天倫前員工，因待遇不佳才挾怨報復，但夏天倫起初向警方供稱，懷疑整起案件和前妻黃廉盈有關，後續又發文說沒不指涉任何人為主謀，至於黃廉盈截稿前並未回應，全案仍有嫌犯未落網，犯案動機有待進一步調查。 左手捆著繃帶在路邊等待送醫，夜店大亨夏天倫昨日晚上遭人砍傷，左手臂深深一道長約15公分的傷口，夏天倫坐在病床上比不雅手勢，表情相當不滿，夜店大亨夏天倫說：「兩個黑衣人拿著辣椒水，先噴我，然後再，因為我用眼睛看得不是很清楚，所以不知用棒子還是刀。」受訪時衣服上依舊血跡斑斑，夏天倫甚至跟警方抱怨，懷疑跟前妻黃廉盈的金錢糾紛有關係。記者趙若評說：「嫌犯從夏天倫的住家，一路跟車到松山區這處停車場，埋伏在這邊等他打完球後，接著就對夏天倫和他的友人，持辣椒水一頓攻擊，甚至持利器劃傷人。」夏天倫遭人持利器劃傷，一旁的女性友人也被辣椒水噴得眼睛刺痛，而他們表示不認識嫌犯，但對方卻朝脖子攻擊，控訴根本殺人未遂。夏天倫一度懷疑與前妻案有關，至於年僅27歲的林姓嫌犯有詐欺前科，被問到是否有人指使，他說自己曾是夏天倫 的 員工，是因待遇不佳報怨尋仇，松山分局偵查隊隊長許文鋒說：「林嫌隨後前往民有派出所表明自首，經警方帶返現場查證，並於現場及涉案車內，起獲刀械，鋁棒，辣椒水等證物。」案發後，2名嫌犯棄車逃逸，而林姓嫌犯在晚間6點10分徒步離開，走到派出所自首，被問到幕後是否有人指使，筆錄時嫌犯一概不回應，也不透露共犯下落，夏天倫深夜發文雖說不影射主謀，但看似話中有話，對此黃廉盈截稿前並未回應，案件真相仍有待調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
獨家／通緝犯拒捕拔腿跑！ 「警界蔣萬安」飛撲負傷逮人
獨家／通緝犯拒捕拔腿跑！ 「警界蔣萬安」飛撲負傷逮人EBC東森新聞 ・ 1 天前
名媛前妻剛開戰！ 「夜店王」夏天倫與女友地下停車場驚傳遭刀砍送醫
夏天倫與黃廉盈過去婚姻關係備受矚目，黃廉盈曾被外界稱為「名媛界大S」。兩人離婚多年，但財務糾紛不斷。近日，黃廉盈公開指控夏天倫惡意扣押其1,400萬元財產，使得豪門恩怨再度登上社會版面。面對指控，夏天倫於本月27日召開記者會反擊，拿出監視影像、照片及法院裁定書作...CTWANT ・ 1 天前
「公運咆哮帝」大鬧公車、台鐵 身分是6條通緝犯
昨（29）日新北市有男子連續在公車、火車咆哮大鬧，警方到場處理，發現他竟然身揹6條通緝，立刻將人解送歸案。目擊民眾表示，當時男子不停抓陌生人聊天，如果不理會，就會被他咆哮，有人甚至被他的大嗓門嚇到跳起來，回想起來還餘悸猶存。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／客運口角「王X蛋」不算侮辱 關鍵原因：僅情緒性言論
客運上的口角事件引發公然侮辱爭議，近日一名乘客因在客運上被他人辱罵不雅詞語而提出告訴，但檢察官最終決定不起訴。事件源於一名白髮乘客調整椅背時不小心打到後方乘客，雙方因此發生口角，其中一方脫口而出三字經，被辱罵者認為有損名譽而錄影蒐證提告。然而，檢方認為這只是對方一時情緒激動的表現，並非刻意謾罵，因此不構成公然侮辱罪。法律專家表示，成功起訴的案例通常涉及連續性、故意性的羞辱行為。TVBS新聞網 ・ 20 小時前