海巡少校黑化勾結私菸集團！1輛特斯拉坐實貪汙鐵證

曾被譽為「查緝尖兵」的海巡署偵防分署少校林郁欽，竟涉嫌跟「餅哥私菸集團」勾結走私，還被查出收受要價240萬元白色特斯拉Model Y休旅車，他堅稱是「自己買的」，並提出家中很多現金、妻子有錢、貸款都有付清等事證來抗辯，不過包膜跟隔熱紙業者出庭時的證詞，狠狠打了他的臉，坐實貪汙鐵證。

涉嫌勾結餅哥私菸集團的海巡少校林郁欽。 （圖／翻攝畫面）

據《鏡週刊》的報導，2名業者出庭時都指出，該輛特斯拉是由私菸集團首腦「餅哥」黃家宇派人送至店內，黃家宇也當面講明：「車是要送人的」，包膜業者表示，這輛全新的Model Y是黃的「熟客單」，黃家宇派人將車開到店裡後，第一句話就說明車輛用途。業者以熟客價6萬5,000元報價包膜，雖然林郁欽曾來電詢問包膜價格，但最終付款者仍是黃家宇，且黃家宇還順便購買1萬7,000多元的洋酒，扣抵後以現金支付剩餘費用。

「餅哥」黃家宇跟老婆至今滯留國外未歸。 （圖／翻攝黃家宇臉書）

隔熱紙業者也證實，包膜完成後車輛送到店內時，黃家宇來電交代「這是要送人的車，照熟客價算」。隨後林郁欽到店挑選隔熱紙樣式，全程未談價格；施工完成後，黃派人支付現金3萬9,000元並領走車輛。業者明確表示，整個流程完全由黃主導，「看不出林先生有付過任何費用」。

「餅哥」黃家宇涉嫌買通海巡少校林郁欽跟他合作走私。 （圖／翻攝黃家宇臉書）

檢察官進一步詢問兩名證人，黃所說的「車要送人」究竟是指車輛本身還是施工費用？兩人起初顯得躊躇，先回應「不會問客人這麼多」，經法官再三追問後才避重就輕表示「就是包膜，因為黃付包膜錢」、「做生意收到錢就好，有收到餅哥給的隔熱紙錢」。儘管黃家宇也被傳訊，但因未歸案而缺席，當時在押的林則在庭上聆聽證人陳述。

由於兩名證人第一時間的證詞幾乎一致、細節完全吻合，坐實貪汙鐵證，直接瓦解林郁欽的「自己買車」說法，檢方將證詞與LINE對話逐一比對，認定該車的購買、包膜施工及交車流程確實是都由黃家宇掌控，家屬後續的不實供詞只是更坐實林的貪汙犯行。

該輛特斯拉已被認定為犯罪所得，將於12月進行鑑價拍賣，不過「餅哥」跟妻子依然滯留境外，全案疑有更多檢警人員涉弊，檢廉不排除發動第2波行動查緝，林郁欽的貪污鐵證已坐實，昔日風光的海巡看板人物「查緝尖兵」，目前恐將面臨貪污罪重判入獄。

