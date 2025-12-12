海巡尖山安檢所拆驗包裹發現20萬 遏止網路詐騙

（中央社澎湖縣12日電）海巡署金馬澎分署第七岸巡隊尖山安檢所今天進行物流貨物拆驗勤務時，發現包裹內夾藏新台幣20萬元現金，經查是網路黃金投資詐騙案，展現跨機關反詐的執法效能。

海巡署金馬澎分署表示，第七岸巡隊尖山安檢所今天進行物流貨物拆驗勤務時，發現包裹內夾藏20萬元現金，情節可疑，安檢人員立即通報警方到場，共同查證金流來源。

龍門派出所及馬公分局偵查隊後續介入偵辦，查明包裹內現金涉及「網路黃金投資」詐騙案件。該詐騙集團指示被害人透過超商物流寄送現金，以規避金流查緝。所幸海巡人員及時察覺異常並通報處置，成功阻斷不法金流，保住民眾的財產。

第七岸巡隊表示，近年詐騙手法不斷翻新，詐騙集團常以超商店到店、貨運物流等方式轉移現金或作為斂財工具。

金馬澎分署呼籲，民眾若接獲要求透過超商寄送金錢、遊戲點數或其他可疑指示，務必提高警覺，切勿依照對方指示操作，並可撥打165反詐騙專線或110報案電話求證，避免成為詐騙集團下個目標。（編輯：黃世雅）1141212