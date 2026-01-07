海巡徹夜搜尋失聯飛官 管碧玲喊話集氣：把人救回來

飛官辛柏毅夜航訓練發生意外，管碧玲表示，海巡弟兄徹夜搜尋，希望白天視線較好時能有所獲。軍事粉專「IDF經國號」授權使用



空軍一架編號6700的F-16V昨晚（1/6）在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉疑似緊急彈射逃生，國防部、海巡署經徹夜搜救，仍一無所獲，海委會主委管碧玲表示，希望白天視線改善，能有助於尋獲，願一切平安，把飛官救回來。

海巡署表示，昨出動3艦6艇投入搜救，PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB)，並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力達6至7級、陣風9級，浪高3公尺，且入夜後氣溫驟降，海巡同仁仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。

管碧玲今天一早在臉書表示，我們心繫的辛飛官，搜尋到現在仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨在運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。昨日各界紛紛集氣，一起為辛飛官，有民間貨輪、漁船、商用飛機，都想盡一份心力！我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來。

