海巡抄爆巨型毒煙發貨據點 狂掃6千萬喪屍煙彈
海巡署偵防分署台南查緝隊等單位組成專案小組，於115年4月9日在嘉義地區查獲一處大型非法電子煙主機發貨中心，查扣依托咪酯毒品311公克、電子煙主機近4000台及煙彈9500多盒，全案依違反《毒品危害防制條例》及《菸害防制法》移送偵辦。
海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化縣警察局員林分局、南部分署第一一岸巡隊等單位組成專案小組，報請台灣嘉義地方檢察署指揮偵辦，於115年4月9日在嘉義地區查緝毒品案件，查獲一處大型「非法電子煙主機發貨中心」，現場除查扣主嫌持有毒品及原料，更發現大量非法電子煙主機與煙油。
專案小組經多日調查發現，該集團主嫌黃嫌過去曾因案判無期徒刑入獄服刑，出獄後以依托咪酯毒品混入甘油等化學溶劑加熱拌製成煙彈，供其女友施用。現場查扣毒品依托咪酯311公克，目前正持續追查毒品來源並向上追查。
現場嫌犯為牟取暴利，竟與中國大陸非法電子煙主機業者勾結，在台建立大型發貨據點，並刻意引進外型精美、造型可愛的陸製電子煙主機相關產品。為增加銷售，更標榜「當日訂貨、隔日送達」之行銷手法，透過網路平台誘使年輕族群進行購買。現場查扣大量電子煙主機將近4000台、各式煙彈9500多盒，及相關組合元件17箱，隨即通報嘉義市政府衛生局處理。
本次已非黃嫌首次犯案，於114年5月期間亦遭查扣電子煙主機達1萬3000餘台，累積遭查獲數量已為近年來最大規模，其保守估計整體市值逾新台幣6千萬元。專案小組佈線精確，在該據點成立初期即將其瓦解，成功阻絕大批菸毒流入市面。
海巡署強調，近期因施用喪屍煙彈引發毒駕肇生多起社會安全事件，嚴重危害民眾生命安全，使全國民眾震驚。為落實政府對毒品零容忍決心，並因應行政院研議將依托咪酯提升為第一級毒品之嚴懲相關政策，現全面升級查緝力道,以強勢作為展現出讓民眾有感的緝毒決心。
海巡署提醒，非法電子煙主機成分不明，且常透過精緻外殼包裝掩蓋其對健康的危害，請國人切勿購買來源不明的香菸或電子煙彈。民眾若發現相關走私或非法活動，請立即撥打118海巡服務專線檢舉，共同守護社會治安與國人健康。
嘉義市政府指出，依《菸害防制法》規定，任何人不得製造、輸入、販售、供應、展示、廣告或使用電子煙及其相關組合元件；未經核准通過健康風險評估審查的指定菸品，也不得從事上述行為，違者將依法裁處。未來市府將持續加強稽查與宣導工作，並與海巡、警政等單位密切合作，擴大查緝違法菸品，全力打造無菸、無毒且安全健康的生活環境。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
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