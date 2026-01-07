海巡持續搜尋失事F-16V 管碧玲：一起為辛飛官祈禱

〔記者洪定宏／高雄報導〕花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機(機號6700)及飛官辛柏毅上尉昨天失聯，海巡艇在惡劣海象全力搜尋，海委會主委管碧玲呼籲「各界紛紛集氣，一起為辛飛官祈禱」。

管碧玲表示，搜尋到現在，仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨在運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。有民間貨輪、漁船、商用飛機，都想盡一份心力！「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來！」

海巡署指出，從昨晚到今早已累計派遣3艦及6艇在事故海域搜尋，並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。

從海巡艇傳回的影像可見，海象十分惡劣，海浪高度似乎高過海巡艇，海巡人員使用望遠鏡搜尋。

