海巡查獲保育製品鯊魚劍 逮7嫌

海巡署偵防分署北門查緝隊查獲民眾違法販售保育類的鯊魚劍。（民眾提供）

記者黃文記∕北門報導

海巡署偵防分署北門查緝隊接獲檢舉，疑似有民眾利用網路平台刊登販賣「一級保育類野生動物產製品(鋸鰩之鼻｜鯊魚劍)」，經循線追查與確認無誤，專案小組於今年七月至十月期間分別於新北、台中、台南、高雄等地共查獲證物鯊魚劍四支，逮獲七人，依違反《野生動物保育法》移送新北及台南地檢署偵辦。

海巡署指出，專案小組由海巡署偵防分署北門查緝隊、南部分署第一一岸巡隊及海洋保育署等單位組成，分別在新北三峽、台中大里、台南新營與高雄阿蓮等地查獲證物鯊魚劍，並逮獲七名犯嫌。

廣告 廣告

海巡署指出，該案七名犯嫌利用網路平台匿名特性，公開兜售「一級保育類野生動物產製品(鋸鰩之鼻｜鯊魚劍)」，經專案小組調查發現鯊魚劍因特殊形狀與象徵意涵，於民間信仰活動常用於起乩儀式，故於市場上具一定價值，易成為非法交易目標，經掌握其交易方式與銷售之違法行為，即規劃查緝工作執行，以展現政府對野生動物保護之執法決心。

海巡署職司海域安全及社會治安，呼籲民眾若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、中國軍艦、公務船及二十噸以下異常目標等，可撥打海巡「１１８」免費報案專線，即可獲得豐厚獎金。