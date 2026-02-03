海巡查獲走私動物用藥 攔阻逾50萬劑假疫苗輸入

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署彰化與雲林查緝隊日前會同農業部，於雲林地區破獲一起走私中國大陸非法禽流感疫苗案。專案小組共計查扣 1886 瓶黑心疫苗，劉姓主嫌涉嫌以虛報貨名方式規避查緝，全案經移送後，已於 115 年 1 月 20 日由雲林地檢署偵結起訴。此舉成功攔阻逾 50 萬劑成分不明的非法藥劑流入養殖場，及時守護國產家禽安全。

專案小組表示，劉姓主嫌利用中國大陸空運包裹，將非法疫苗偽裝成「地板清潔劑」名義虛報入境，並結合境外物流供應鏈，待貨物進入國內後，再透過大型物流平台分送至各地的貨運站交貨。此種「掛羊頭賣狗肉」的行徑企圖規避海關查緝，但在海巡單位長期蒐證與跨機關情資整合下，仍被專案小組掌握關鍵情資並發動逮捕，順利將劉嫌繩之以法。

廣告 廣告

據調查，現場查扣的黑心疫苗若全數流向養殖業，足以供約 50 萬隻家禽施用。海巡署指出，這些走私疫苗成分不明且未經檢驗，劉嫌僅為謀取暴利便鋌而走險，一旦施用於家禽，極可能對我國動物防疫體系與公共衛生安全造成嚴重威脅。專案小組及時查獲相關證物，不僅瓦解了走私通路，更有效防止了未知藥劑引發的防疫破口。

海巡署強調，非法動物用藥嚴重威脅畜牧業穩定及全民食安，呼籲業者應共同守法，切勿購買使用來源不明的藥品。海巡署將持續強化打擊不法，守護國土防線。民眾若發現海上走私、偷渡或發現外國、中國公務船及異常目標等線索，可撥打「118」免付費報案專線檢舉。檢舉不法情事不僅能協助維護治安，還有機會獲得豐厚獎金。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！