海巡汰換老舊公務車 總里程可繞赤道492圈

▲海巡署添購豐田Camry與RAV4作為新公務車。（圖／海巡署提供）

[NOWnews今日新聞] 海巡署今（10）日表示，已於近日完成114年度海巡任務用車採購交車，共增購105輛及汰換逾年限158輛，合計263輛。其中逾年限汰換車輛之總里程數，合計已超過1,974萬3,796公里，可繞地球赤道492圈，如加上去年汰補260輛巡邏、偵防車，兩年換523輛新車，占全署公務車比例39.7%，海巡署表示，感謝行政院及海委會大力支持，不僅造新艦也換購新車，讓海巡弟兄執法支援更有力。

海巡署指出，為提升海巡署守護能量與同仁工作士氣，海委會管碧玲主委去年特別要求，應以大型計畫汰換諸多鹽分侵蝕、老舊不堪的海巡公務車，海巡署編列3年期(113至115年)專案，並獲得行政院卓榮泰院長大力支持，投入近3億5000萬元增購及汰換海巡任務用車，專案執行迄今已邁入第2年，去年已購260輛，今年再購263輛，總計增購、汰換523輛公務車，讓海巡同仁在執行公務或查緝不法時，能有更大的機動性及安全性，作為海巡維護「三安」的堅實後盾。

海巡署表示，感謝行政院及海委會大力支持，並強調今年逾年限汰換車輛之總里程數，合計竟超過1,974萬3,796公里，換算足可繞地球赤道492圈。海巡署添購豐田Camry與RAV4作為新公務車，本次增購車輛自8月29日起開始全國配送，並於12月8日完成配送作業，最遠配送至馬祖南竿島，令駐島官兵收到新車後都開心振奮不已。其中南竿島第一機動巡邏站顏子晏站長說，「這不只是設備更新，更代表執勤效率與安全性的提升；在南竿地勢多變、路況起伏下，新車的性能及可靠度能讓巡邏、救援及機動勤務更迅速確實，讓同仁對守護海疆工作更有信心與信任。」

海巡署主委管碧玲表示，海巡勤務多元，從過去海上執法、應對中國灰色侵擾，到近期花蓮光復災區之協助災後復原等諸多新興或臨時任務下，除持續推動造艦計畫，提升海上巡防能量外，亦要求海巡署加速公務車增購汰換，強化岸際地區巡守救援能量，也將持續爭取國會的預算支持，優化基層廳舍及生活設施，以凝聚單位向心、提升基層同仁工作士氣，並提升對國人相關服務的效率與方便。

▲海巡署添購豐田Camry與RAV4作為新公務車。（圖／海巡署提供）

▲海巡署公務車汰舊換新。（圖／海巡署提供）

