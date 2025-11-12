海巡獲報即刻救援暈厥民眾 呼籲颱風期間慎防水域危險
海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所11日接獲彰化縣消防局第四大隊漢寶消防分隊通報，指稱漢寶蚵道有民眾身體不適暈厥，亟需救助，隨即派遣安檢所同仁攜帶救生救難裝備趕赴現場處置。
海巡人員抵達漢寶蚵道，與漢寶消防隊隊員徒步於距岸約1公里處發現該民眾，經初步評估，民眾尚有意識且無明顯外傷，救援人員立即以搬運毯協力將其抬運上岸，並由消防單位後送醫院治療。
第三岸巡隊呼籲：颱風來襲時請遵循政府發布之防災指引，並可透過「Go Ocean 海洋遊憩風險資訊平台」查詢即時海象與風險熱區，避免進入危險海域，保障自身與救援人員安全；另民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打「118」免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入教援。
