海巡破獲歷年最大宗漁船走私 查扣1.8噸愷他命

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【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署屏東查緝隊日前掌握不法集團企圖利用漁船走私毒品情資，報請屏東地檢署指揮偵辦。專案小組於今年1月23日持搜索票，在貓鼻頭西方30浬處海域攔截屏東籍「生○財」漁船，當場查獲偽裝成茶葉的第三級毒品愷他命，總毛重高達1867.3公斤，初估市值約新台幣30億元。全案為海巡歷年查獲最大規模的漁船走私毒品案，郭姓船主與邱姓船員經調查後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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海巡署屏東查緝隊接獲情資後，隨即報請屏東地檢署指揮偵辦。海巡署第八巡防區統合南部各查緝隊、海巡隊、岸巡隊，並會同台南市政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，展開嚴密的監控與追查。專案人員在蒐證期間發現，涉案犯嫌多次刻意將漁船駛出港口，但返港時漁獲量卻甚少，企圖藉此不尋常的航行模式誤導偵辦方向。專案小組經過抽絲剝繭、仔細過濾各項情資後，精準掌握查緝時機展開海上行動。

專案小組派遣海巡艇於屏東縣恆春鎮貓鼻頭西方30浬處海域，順利登檢該艘屏東籍漁船。查緝人員在駕駛室前方的漁艙內，查獲85大袋外觀以防水麻布袋包裝的可疑物品。經逐一清查，麻布袋內裝有偽裝成「鐵觀音」茶葉包裝的疑似毒品物，每大袋內含18至21包不等，每包重量約1公斤，總計達1695包。後續專案小組將該漁船押解至東港漁港進行全面搜索，並以手持式拉曼光譜儀進行抽樣檢驗，確認該批物品均為第三級毒品愷他命。

據專案小組估算，此批遭查扣的毒品數量龐大，總毛重達1867.3公斤，市值高達30億元。若以每人次吸食0.25公克計算，可供約750萬人次使用，數量相當於全台三分之一人口，所幸在專案小組全力攔阻下，成功防止龐大毒品流入市面，免於危害國人健康。

海巡署強調，此案為落實行政院「新世代反毒策略2.0」，並秉持國安、治安、平安等「三安」與追本斷源精神的重要成果。未來將持續結合檢、警、調及海關等單位全力執行查緝工作。同時，海巡署也呼籲民眾若發現海上不法活動、走私偷渡線索，或是通報外國與中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標等，可隨時撥打118免費報案專線，共同維護社會治安與國家安全。

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