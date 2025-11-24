海巡科技查緝 第四岸巡攔獲電子煙

〔記者林宜樟／嘉義報導〕電子煙等違禁品流竄，海巡署中部分署第四岸巡隊運用科技輔勤設備，加強布袋商港往返澎湖航線的貨檢查驗，11月第四岸巡隊已查獲6起電子煙違禁品輸運案件，共計查扣電子煙彈53盒。

第四岸巡隊表示，依菸害防制法規定，電子煙及含尼古丁製品均屬全面禁止輸入、販售與供應物品，任何形式的輸運行為皆屬違法。

第四岸巡隊表示，近期違規案件有增加趨勢，違規手法多以「百貨籠夾藏」方式規避查驗，仍遭安檢人員成功攔下，凸顯科技查緝與專業安檢在港區安全維護中的必要性。

第四岸巡隊表示，將持續提高查驗密度，結合科技輔勤設備及執勤經驗，強化港區查察，嚴防違禁品藉由海運流入，呼籲不法業者切勿心存僥倖，電子煙製品無論以何方式輸運，皆將移送主管機關依法裁罰。民眾如於港區或岸際發現可疑情事，請立即撥打「118」進行通報。

