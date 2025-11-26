海巡科技輔勤奏效 強力取締漁船違規使用章魚籠

cnews204251226a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部，昨（25）日運用科技設備監控巡查時，發現1艘我國籍漁船，涉嫌於馬祖近岸海域違規作業。海巡署表示，立即通報線上第十海巡隊巡防艇前往調查，當場查獲漁船疑違規使用章魚籠。全案訊後依違反漁業法相關規定，函送主管機關連江縣政府裁處。

海巡署表示，第十海巡隊巡防艇抵達現場後，立即要求涉嫌違規作業的漁船，停船接受登臨檢查，過程中海巡人員全程錄影蒐證，於前甲板發現約500個章魚籠，將併同巡防區科技裝備遠端監控所蒐證的影像資料，以違反漁業法54條第5款及漁業法第65條第8款規定，函送主管機關連江縣政府裁處。

海巡署指出，11月23日金馬澎分署第一○岸巡隊福澳安檢人員，已運用科技監控系統，結合巡邏組人員，查獲我國籍漁船涉嫌近岸違規作業。馬祖海巡單位，昨再度善用科技裝備輔勤，成功於海上查獲破壞海洋資源的違規漁船。

金馬澎分署表示，因應海巡任務的多元特性及時代發展趨勢，近年來積極推動籌建相關高科技裝備，希望以科技輔勤嚴密掌握海上及岸際動態，有效調查相關不法情事，堅定的做好藍色國土守護者的角色。另外也呼籲社會大眾，維護海洋資源人人有責，如有發現違規破壞海洋資源等不法情事，請撥打海巡署118免費報案服務專線，海巡單位將即時處置。

照片來源：海巡署提供

