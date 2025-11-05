海巡節入法 卓揆讚國安尖兵 295億啟動AI巡防新時代

海洋委員會海巡署5日舉辦「118海巡節慶祝活動表揚典禮」，行政院長卓榮泰與海委會主委管碧玲前往頒獎勉勵海巡人員辛勞。（海委會提供）

11月8日是我國「海巡節」，海洋委員會海巡署5日舉辦「118海巡節慶祝活動表揚典禮」，行政院長卓榮泰前往頒獎，表揚模範人員、搜救英雄與績優志工，並宣布啟動AI與智慧巡防系統「第二波大轉型」計畫。海委會主委管碧玲表示，民國114年是海巡史關鍵的一年，不僅海巡節入法，行政院更預留295億元防衛韌性預算給海巡署，為海巡現代化奠定基礎。

卓榮泰指出，海巡同仁肩負守護「國安、治安、平安」的重要使命，面對日益嚴峻的區域情勢與海上挑戰，始終無畏艱險、堅守崗位，讓台灣在風浪中依舊穩定前行。他承諾行政院將持續提供人力、裝備與跨部會協調支援，讓海巡人員無後顧之憂，全力守護國家與人民安全。

本次表揚典禮除頒發模範海巡人員、搜救英雄與績優志工獎章外，也由卓榮泰與管碧玲共同頒發「118海巡節形象大使」證書給亞錦賽雙金泳將王冠閎，象徵運動員迎浪不退的精神與海巡迎風守疆的決心相互呼應。管碧玲特別感謝賴清德總統致賀電肯定海巡貢獻，也感謝卓榮泰親自出席，為海巡弟兄姊妹加油打氣，展現行政團隊對海巡任務的高度重視。

管碧玲說，《紀念日及節日實施條例》於今年5月28日修正通過，正式將每年11月8日訂為「海巡節」並放假一日，海巡各單位得依勤務需求彈性給假，這不僅是政府的承認，更是社會的肯定，讓全國人民看見海巡長年守護海疆的付出。她強調，在卓院長支持下，海巡署正以AI與科技導入、無人科技與海空一體巡防系統全面升級，邁向現代化與精銳化。

海巡署指出，面對中共灰色地帶威脅升高，海巡人員全年無休、無畏風浪，堅守崗位守護主權與人民安全。海巡節的設立不僅是對全體同仁的最高肯定，更象徵全民守護海洋主權的信念。未來海巡署將持續強化海防能量、深化區域合作，成為國人最信賴的守護力量。

