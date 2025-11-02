海巡紅外線熱影像系統監看大安海岸 救回受困人車

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所二日發現一輛轎車受困沙灘，派遣人員查看，協調當地業者以拖帶方式，順利協助車輛脫困開返岸際。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所人員二日下午透過紅外線熱影像系統監看海岸，發現在台中大安海岸有車輛受困，海巡人員立即到場查看，並聯絡業者以將車輛拖回岸邊，人車脫困，有驚無險。

海巡署溫寮安檢所守望人員二日下午二時運用紅外線熱影像系統巡查大安海域岸際，發現一輛轎車疑似受困，通報線上巡邏人員前往現地查處。

海巡人員到場發現該車陷於沙泥地中，無法自行脫困，立即協調當地業者以挖土機拖帶車輛，並以人力輔助推行，順利協助車輛脫困開返岸際，駕駛溫姓男子感謝海巡人員即時協助。

海巡署第三岸巡隊表示，這次展現海巡單位平時運用高科技「紅外線熱影像系統」即時掌握與應變能量，第一時間發現異常並投入救援。