海巡緊盯中國軍演 小英：國人必定團結支持

▲蔡英文留言感謝海巡同仁辛勞，相信全體國人一定也會團結一心，給予海巡最大支持。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍今（30）日起展開圍台軍演，對此海巡署在社群平台表示，本次軍演對我國海域的船舶航行安全及漁民生命安全影響甚鉅，海巡署全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。對此前總統蔡英文特別在底下加油打氣，感謝海巡同仁堅守崗位，相信全體國人一定也會團結一心，「給予海巡最大支持」。

面對中國解放軍今起展開圍台軍演，國軍與海巡嚴密監控對方一舉一動，對此海巡特別發文說明應對相關作為，表示在海巡嚴密監控下，所有航行我國周邊的國內外船隻都能安全通行，沒有受到騷擾威脅，並強調與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

對此蔡英文特別於底下加油打氣，「謝謝海巡同仁，在全國人民即將展開假期的時候，堅守崗位。我相信，全體國人一定也會團結一心，給予海巡的姊妹弟兄最大的支持」。

