海巡緝私菸涉詐領獎金案 林姓少校偵查員二度延押

（中央社記者鄭維真彰化4日電）海巡署偵防分署林姓少校偵查員涉勾結私菸集團、詐領檢舉獎金，彰檢依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴，其仍否認犯行，且有逃亡之虞，加上關鍵共犯在逃，彰化地院裁定9日起二度延押2月。

台灣彰化地方檢察署於民國112年偵辦私菸案時，發現有員警長期使用警用系統為特定人查閱車籍資料，疑包庇私菸集團，經蒐證搜索，查悉海巡署偵防分署林姓少校偵查員涉洩漏查緝情資，充當黃姓夫妻經營的大餅私菸集團打手。

彰檢查出，黃姓夫妻也會提供國內其他私菸產製業者給林姓少校偵查員，讓林男查緝競爭對手，增加查獲私菸績效，同時擴大集團版圖；林男並涉嫌利用遊民或已無資力者充當裁罰人頭，表面查獲私菸案件，實質上非法詐領檢舉獎金並進行朋分。

檢方認為，林姓少校偵查員所為讓國內私菸查緝制度意旨蕩然無存，其犯後無悔意，今年7月依犯貪污治罪條條例公務員對於違背職務之行為收受賄賂或不正利益、洩漏國防以外秘密罪、使公務員登載不實公文書及違反個人資料保護法違法蒐集及洩漏個資等罪嫌提起公訴，並聲押獲准，收賄部分求處15年重刑。

林姓少校偵查員於10月延長羈押2月，近日羈押期限將屆滿，經彰化地院訊問後，仍認其嫌疑重大，且所涉為重罪有逃亡之虞，再參酌其就公務員違背職務收受賄賂罪部分否認犯行，所辯與相關人證及事證不符，加上關鍵共犯至今滯留國外不歸，有勾串共犯與證人之虞。

法官考量此案審理尚待多位證人到庭進行交互詰問等，原羈押原因及必要性依然存在，裁定12月9日起延長羈押2月。（編輯：謝雅竹）1141204