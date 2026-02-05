海巡署中部分署 春聯揮毫墨香傳情

台中清水慈濟志工，與海巡署中部分署，第4年合辦書法名家贈春聯活動，邀請慈濟人及書畫名家現場揮毫，分享給海巡官兵，傳遞祝福。有人之前許願，指定要寫"好孕到"的春聯，結果真的懷孕，今年又來求雙胞胎。現場同時準備美味素食餐點，讓大家提前感受年節氣氛。

紅紙鋪上桌面，毛筆揮灑祝福，春節將近，年味提前報到。台中清水慈濟志工，第四年與海巡署中部分署，合辦名家揮毫贈春聯活動，讓同仁現場索取，還能許願客製化。

海巡署中部分署科員 王妍蓁：「龍年的時候來求(好孕到春聯)，龍年生了一個龍寶寶，今年想說再來求一對雙胞胎。」

願望成真的還有這對夫妻檔。

海巡署中部分署中士 鄭可莉：「去年有請師姊寫好孕連連，然後今年就懷孕。」

海巡署中部分署上士 許儲麟：「待會可能也再去寫一個，生產順利之類的。」

有人求平安、有人盼吉祥，一筆一畫都是對海巡官兵的祝福。

海巡署中部分署長 王正信：「慈濟大愛的精神，其實跟我們海巡弟兄，都是同樣一個大愛的理念，為我們的人民，大家都做出需要的貢獻。」

慈濟志工 蔡瓊英：「看到海巡同仁，他們都抱著一分很期待的(心情)，在等待這一天，我們也把慈濟人文帶到海巡署來。」

志工特別準備了美味的素食餐點，慰勞大家，提前感受年節氣氛。

慈濟志工 張瑞英：「希望海巡弟兄吃得法喜滿滿，讓他們體會素食的好吃。」

公部門與民間團體攜手，為守護海疆的同仁送上新年祝福，感受來自社會的溫暖關懷。

