海巡署全台設99處紅外線熱影像系統 建置176套環島智慧監控系統

海洋委員會海巡署副署長謝慶欽日前接受外媒訪問表示，台灣正在升級雷達及監控系統，以追蹤各類中國船隻。(資料照，記者叢昌瑾攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕海洋委員會海巡署副署長謝慶欽前接受外媒訪問時指出，台灣正在升級雷達及監控系統，以追蹤各類中國船隻並因應台灣海峽「日益嚴峻的挑戰」，相關項目包括強化我們的情報、監視與偵察(ISR)能力，包含採購無人機、無人艇(USV)、無人水下載具(UUV)、紅外線熱顯像系統、中程岸際雷達，以及人工智慧(AI)影像辨識。

由立法院通過的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，目前正在執行當中，海委會海巡署規劃在全台廣設紅外線熱影像系統丶環島智慧監控系統的細節也隨之曝光。根據海委會送到立法院的報告顯示，將在全台設立99處紅外線熱影像系統，以及建置176套環島智慧監控系統，預計在116年底以前完成。

這兩套系統完成之後，將可改善海巡單位原本在夜間以肉眼守護國土的窘境，並納入岸丶海丶空偵蒐能力，使海巡人員守護海疆能力蛻變丶立體化，更能應對中國的複合型多元威脅。

經費規劃及執行期程包括:

1、紅外線熱影像系統:

(1)115年度:建置35處紅外線熱影像系統站臺,經費 5億5,214萬元。

(2)116年度:建置64處紅外線熱影像系統站臺,經費 9億6,475萬元。

(3)合計:建置99處紅外線熱影像系統站臺,經費15 億1,689萬元。

2、環島智慧監控系統:

(1)115年度:建置101套環島智慧監控系統,經費12 億9,643萬元。

(2)116年度:建置75套環島智慧監控系統,經費8億 8,313萬6,000元。

(3)合計:建置176套環島智慧監控系統,經費21億 7,956萬6,000元。

海委會指出，海巡署肩負海(岸)域治安維護，設置「雷達」、「守望」、「巡邏」等三道監偵線提升執法效率，囿於臺灣地區海岸線蜿蜒曲折， 除規劃汰換既有岸際、彌補雷達、機動雷達車及增建近程雷達，以提升雷達監控能量外，亟需全面增設紅外線熱影像/可見光攝影機系統，以應對中國的複合型多元威脅，並採「雷達偵知、紅外線識別 」之方式，綿密偵蒐監控屏幕，充實夜間偵蒐能量，全面掌握目標動態，除可強化海面目標識別量能，亦能輔助「守望」勤務，彌補監控死角，快速延伸「巡邏」勤務視野，以鞏固海岸巡防法立法目的及遂行各項掌理事項。

此外，為強化海域(岸)監控能量，有效掌握海域及岸際目標動態、發現可疑、防社不法、争取應處時間及應處兵力有效運用，降低海巡署執勤人員勤務負荷，以「質變」取代「量變」原則，並導入AI智能輔助，在有限勤務人力資源，藉高科技系統設備將被動式勤務轉換為主動式勤務作為，提升目標自動辨識。

