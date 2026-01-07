即時中心／高睿鴻報導

賣國行為零容忍！近年來，中共情治單位戮力滲透台灣軍警部門，更時常以個人需錢孔急、甚至在外有欠債…等軟肋，吸收我國軍警當間諜，向中方提供機敏資訊。連海巡署之前都驚傳有共諜，有位艦隊分署南部地區機動隊的李男，為賺取額外收入還債，竟涉嫌交付海巡值勤及飛彈射擊區等重要資料，換回至少57萬報酬。據悉，這名李姓警職隊員，不僅向中方領取每3個月6萬台幣「薪資」，甚至還能領「年終獎金」。

根據調查，自2022年後，李男開始擔任海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊員，豈料他竟運用職務之便，同年9月就利用通訊軟體「Telegram」與中共人員「TONY」搭上線；應對方要求，他先後傳出飛彈射擊軍事資料、海巡值勤區、其他機密任務計畫等內容。法院掌握，李男定期收受每3個月6萬為報酬，且過年期間還能領「年終」，最終合計，至少收受57萬6127元。

廣告 廣告

進一步了解，李男當初是因為在外投資失利、向地下錢莊借款，導致債台高築；急需收入的情況下，竟然劍走偏鋒，選擇出賣國家當共諜。所幸，調查局國安站掌握相關情資後，去（2025）年發動搜索並逮捕李男，後來他遭到羈押、並且認罪；調查期間更發現，李員還涉嫌洩漏台菲海域任務艦、飛彈射擊警戒區域示意圖等高機密資訊，通常是拍攝後用通訊軟體送出。

案件進入高雄高分院後，法官審酌上述情事，認定李男涉違國安法、貪污治罪條例、國家機密保護法等罪，重判李男7年8月；同時抨擊李男，明明身為海巡人員、守護國家應為天職，卻為錢賣國家機密，嚴重危害國安。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／海巡署共諜慘了！竟出賣值勤、飛彈射擊資料還債 高院出手重判

更多民視新聞報導

台股早盤下挫逾百點 台積電跌40元至1665元

車頭全爛！五楊高架楊梅路段死亡車禍 他自撞分隔島喪命

辛柏毅駕F-16墜海失聯！海巡搜救「驚險第1視角」50秒畫面曝

