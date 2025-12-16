海巡署北部分署團隊強化 邱泰豐副分署長就職典禮

海巡署北部署分迎新副手 邱泰豐副分署長到任布達。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】海洋委員會海巡署北部分署今（16）日舉行新任副分署長邱泰豐新職布達暨宣誓典禮，這場典禮不僅見證邱泰豐正式上任，更展現北部分署團隊的凝聚力與前瞻視野。

邱泰豐副分署長畢業於陸軍官校專科86年班，並擁有碩士學歷。他的從軍生涯豐富，歷任海巡署公關科長、警衛隊長、第三巡防區指揮部主任、東沙指揮部指揮官，以及東南沙分署主任秘書等關鍵職務。這些經歷讓他累積完整岸海勤務專業，具備領導團隊與執行任務的堅實能力。邱泰豐以宏觀視野與務實作風聞名，預計將注入新動能，強化北部分署的運作效能。

典禮結束後，廖雲宏分署長率領新舊任兩位副分署長及主任秘書，展開營區巡禮。他們逐一走訪各科室中心，關切同仁工作環境、業務推動情形，並與基層人員親切互動。隨後，全體人員齊赴對面土地公廟報到參香，祈求風調雨順、海域平安。整個過程充滿溫馨歡樂氛圍，展現海巡同仁如家人般的團結精神。

北部分署強調，邱副分署長的到任將協助廖分署長統合岸海勤務能量，提升團隊協作效率。在既有基礎上，持續精進巡防、救難與執法工作，攜手守護北部海域與海岸安全。未來，北部分署將打造更具凝聚力與榮譽感的組織，迎接更多挑戰，為國家海洋權益堅實把關。(圖/北部分署提供)