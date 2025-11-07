海巡署北部分署舉辦法治教育宣導活動 營造機關廉能形象

為強化同仁法紀觀念、財務規劃知能、防詐意識及風險辨識力，海巡署北部分署今（7）日下午於第八岸巡隊會議室舉辦今年最後一場「清淨藍海‧廉能海巡」法治教育宣導活動，特邀茗森法律事務所許育誠律師擔任講師，解析「海巡署常見違法案例、遠離五大陷阱廉政指引、財務風險案例、國安洩密、消費者債務清理條例簡介及陸海空軍懲罰法修正」等六大主題，並提供現場法律諮詢服務；另邀請新竹市刑事警察大隊組長郭韋廷宣導近期詐騙手法及165反詐騙諮詢專線；海巡署政風室主任張友寧亦到場共襄盛舉，此次活動共有122人參與。

北部分署表示，為提升宣導效果，課程結束後播放由海洋委員會與海巡署製作的卡通宣導短片《神鬼當鋪—公務機密篇》，以及與世新大學跨域合作拍攝的微電影《不悔》，以生動活潑的形式深化保密防諜觀念，並鼓勵大家勇於檢舉洩密不法行為。活動最後，針對今（114）年7月22日正式施行的《公益揭弊者保護法》進行重點說明，為整場活動劃下圓滿句點。

北部分署指出，近年不法分子常以金錢、詐術或美色誘惑人員，企圖蒐集機關內部機敏資料；亦有同仁因不熟悉法令或防詐觀念不足，而誤觸法網或遭詐騙。為防範此類風險，北部分署今年在蘇澳、頭城、福隆、基隆、金山、淡水、竹圍、新竹等地共辦理12場次法治教育宣導活動，總宣教人數達500人次。未來將持續深化法治教育、推動案例分享與提供法律諮詢服務，協助大家即時解決債務與法律問題，營造廉潔、友善的職場環境，維護機關廉能形象。

