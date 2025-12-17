海巡署嚴防跨境運毒 今年查獲毒品13噸史上最多

海巡署今（17）日舉辦「查獲貨櫃走私及製毒工廠案聯合記者會」，會中展示多起毒品案破案成過，並表示今年至今共查獲各式毒品13噸，為歷年最最多。

海巡署今舉辦緝毒聯合記者會。（圖／翻攝畫面）

海巡署統計，今年偵破7起海上重大走私毒品案、2起貨櫃走私毒品案，共計查獲各級毒品7236公斤，另偵破5起內陸製毒工廠，查獲各式毒品2042公斤及大麻成株481株，並透過與境外執法機關合作，分別在柬埔寨、印尼及加拿大攔截毒品源頭，查獲各式毒品4147公斤，總計今年查獲毒品1萬3811公斤，相較去年查獲9441公斤成長146％為歷年之最。

廣告 廣告

海委會主委管碧玲表示，現場陳列4個案件中，3起屬於破獲製毒工廠，查扣成品與半成品市值初估達4億元以上，可供200萬人次吸食，其中苗栗查緝隊及基隆關共同查獲的第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」為第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」喵喵先驅原料，可供毒販製成213萬包毒品咖啡包，初估市值達10億元以上，對社會及家庭帶來難以想像的破壞。

製毒集團利用雞寮掩蓋製毒氣味製造毒品。（圖／翻攝畫面）

記者會中現陳列4件重大案件，包括雲林查緝隊在嘉義縣水上鄉郊區，查獲製毒工廠，查扣K他命毒品1574公斤；新竹查緝隊在苗栗頭屋鄉深山渡假小木屋查獲製毒集團，利用雞寮掩蓋製毒氣味製造毒品「喵喵」，共起獲喵喵成品17.9公斤及先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」305公斤。

海巡在台南查獲收購感冒藥萃取原料提煉製造安非他命。（圖／翻攝畫面）

另嘉義查緝隊7月在台南查獲收購感冒藥萃取「麻黃鹼」提煉製造安非他命案，在製毒工廠內查扣154公克及先驅原料「假麻黃鹼」35公斤；苗栗查緝隊9月破解網路購物直播平台走私毒品案，透過道路監視系統等裝備鎖定貨車動向，在基隆關開櫃查扣毒品原料「1-甲基苯基-1-丙酮」1523公斤。

海巡署表示，將持續加強毒品案件查緝並追查幕後集團，遏止毒品進入我國荼毒人民，也呼籲國人若發現海上不法活動，無論是走私、偷渡線索或通報外國與中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標進入我國海域，可撥打「118」免費報案專線，有機會獲得豐厚獎金，並且共同為維護社會治安。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

澎湖7旬翁遭假交友詐騙寄20萬現金 X光機及時攔截

詐騙手法又翻新 超商物流包裹驚見20萬遭拆驗攔截

金門海域再現陸方侵擾 海巡同步多點攔截成功驅離