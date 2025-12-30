海巡署增「中英雙語」廣播喊話！呼籲中國海警「審慎行動」

中共解放軍昨（29）日發布在台灣周邊實施聯合軍演後，海巡署表示，第一時間即偵獲14艘中國海警船，侵擾台灣及馬祖、金門烏坵、東沙等外離島限制水域。為避免中國海警船誤判局勢，海巡署指出，海巡艦艇本次對應中國海警船時，特別新增一段中、英文廣播內容，呼籲中國海警「審慎行動」。

海巡署公布，本次新增的廣播內容為，「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動！」海委會主委管碧玲也發文指出，她今天坐鎮主持應變會議，除指示艦艇增加廣播內容外，也要求海巡就中國實彈射擊區周邊漁船的安全，執行必要的保護措施。

海巡署表示，面對中國海警船動態，已立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，並採1對1方式併航監控、強勢驅離。在海巡嚴密監控下，航行我國周邊的國內外船舶均能安全通行，未受到騷擾威脅。

海巡署進一步指出，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周邊國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域的和平穩定。中國海警船侵擾我國限制水域，從其航行態樣分析屬「常態騷擾」，並非「執法巡查」。為破除中國海警的認知作戰，海巡署特別增加對海警船的廣播內容，並公布執法畫面，呼籲中國海警切勿一錯再錯、誤判國際情勢，共同維護台海和平穩定與發展。

責任編輯／周瑾逸

