海巡署應處共軍演習 管碧玲：冷靜守護台海 展現成熟實力

中共「正義使命-2025」聯合軍演逐漸進入尾聲，除了東沙海域外，台海與離島的大陸海警船皆已航離限制水域，持續由海巡艦艇監控遠離，海洋委員會主委管碧玲於30日主持海巡署第6次應變會議，針對海巡同仁在軍演期間的表現進行整理與表揚，強調海巡署在高張力情境下具備成熟的灰色地帶應處能力，能在維持主權立場的同時妥善管理風險。

管碧玲指出海巡署在演習期間全程依既定任務執行，重點放在維持海域執法權、確保航行安全與防止衝突升高，對於大陸宣稱封鎖台灣4個港口等言論，她嚴正駁斥為不折不扣的謊言，並說明海巡艦艇始終在管轄海域內維持巡弋並近距離併航驅離大陸船隻，確保我方海域秩序不中斷。

面對對岸惡言相向的台語廣播騷擾，海巡同仁秉持理性與文明素養，以中英文廣播詞回應該行為，有效避免情勢升高，展現和平與侵略的文明落差。此外海巡署在30日清晨精確研判大陸海警船動向，及時啟動漁船與航安保護措施，防範船隻誤入共軍試射火箭砲的危險區域，成功讓軍事演習未外溢成民生或外交事件。

管碧玲強調台灣致力於維持台海與區域穩定，雖然不主動升高衝突但也絕不退讓國家主權，海巡署在高度複雜的安全環境下表現冷靜堅定，展現了台灣的成熟，對於大陸海警對台海的騷擾已成常態，她也請國人放心，海巡署將持續以專業且堅定的執法方式守護海域安全。

