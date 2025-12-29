海巡署成立應變中心 協同國軍對應監控

記者陳彥陵／臺北報導

針對中共實施針對性軍演並出動海警船配合行動，海巡署副署長謝慶欽昨日出席國防部記者會時表示，已即時掌握海上動態，採取超前部署與妥適應處作為，並派遣後續待命艦艇支援，同步成立應變中心，也協同國防部對應監控，共同維護國家主權與民眾生命安全。

海巡署副署長謝慶欽昨日於國防部臨時記者會指出，海巡署日前即已偵獲東部海域有2艘海警船異常停留，因而得以及早完成兵力部署，這段期間中共海警船在臺灣周邊海域活動，包括馬祖、烏坵及東沙海域，均在限制水域線（24海里）上航行；海巡署已派遣同等數量艦艇，實施一對一併航監控與強勢驅離，並運用廣播、無線電、LED燈、造浪等多元手段，確保我方執法能量與海域秩序。

謝慶欽補充，此次中共軍演迄今出動14艘海警船，海巡署已派遣艦艇全程嚴密監控，尚未發現登檢行為。海巡署站在第一線應處中共海警船的灰帶威脅，無論中共發動再多次的軍演，也動搖不了我們捍衛國家主權、維護民主自由制度，以及確保民眾生命財產的決心。

此次中共軍演迄今出動14艘海警船，海巡署已派遣艦艇全程嚴密監控。圖為海巡署宜蘭艦監控中共海警船1303的畫面。（海巡署提供）