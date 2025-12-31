海巡署放話共軍內容曝光！「你已進入我方水域」

即時中心／温芸萱報導

共軍東部戰區於12月29日突然宣布「正義使命-2025」演習，涵蓋台灣海峽及西南部海域，並於昨（30）日在五個公告海空域進行實彈射擊。我國防部立即啟動備戰操演。多艘共艦及海警船曾進入距我方領海24浬的鄰接區，海軍與海巡全程監控。基隆海巡隊PP-10059艇對中國海警130號船發出警告，要求立即轉向離開，否則將採取必要行動。

共軍東部戰區於29日突然宣布展開「正義使命-2025」演習，範圍涵蓋台灣海峽及台灣西南部海域。昨日，解放軍在台灣周邊五個公告海空域進行實彈射擊。我國防部立即啟動備戰操演，並全程監控共艦動態。據我方監測，多艘共艦及中國海警船曾一度進入距我方領海24浬的鄰接區，海軍與海巡均保持高度戒備。

29日下午2時至3時，基隆海巡隊PP-10059艇在富貴角北方26海里對共軍中國海警130號船隻進行廣播警告，「中國海警130，中國海警130，這裡是中華民國海巡署PP-10059艇廣播，你已未經許可進入我方水域，你的行動已影響我方海域秩序及安全，請你立即轉向，立即轉向，儘速離開我方水域，否則我方將採取必要行動」。

