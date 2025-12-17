海巡署發布毒品查緝成果 管碧玲盼續強化社會安全網

（中央社記者蘇木春台中17日電）海洋委員會海巡署偵防分署今天發布走私毒品及製毒工廠案查緝成果，海委會主委管碧玲表示，這些毒品帶來難以想像的破壞，感謝檢、警、關務與海巡署合作，共同強化社會安全網。

發布記者會今天在海巡署中部分署據點舉辦，會中分別陳展由雲林、新竹、嘉義與苗栗查緝隊查獲毒品製造工廠及關口運毒案查緝成果。

管碧玲會中表示，掃蕩毒品、守護民眾健康，是攸關國安與社會安定的崇高任務，今天的破獲成果，正是政府推動「新世代反毒策略行動綱領」中「從源頭到社區、從毒品到金流」，全面斷鏈的政策具體實證。

管碧玲提到，現場陳展的4個案件，3案屬於破獲製毒工廠，查扣成品與半成品市值初估達新台幣4億元以上，可供200萬人次吸食。

另外，由苗栗查緝隊及基隆關共同查獲走私來台的第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」，為第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」、俗稱喵喵的先驅原料，可製成213萬包毒品咖啡包，初估市值達10億元以上。

管碧玲表示，這些毒品對社會及家庭帶來難以想像的破壞，感謝檢、警、關務與海巡署的合作，共同強化社會安全網。

海巡署偵防分署副分署長劉志慶說明，今年偵破海上重大走私毒品計7案、貨櫃走私毒品計2案，合計查獲各級毒品7236公斤。打擊毒品源頭部分，共偵破製毒工廠計5座，查獲各級毒品總計2042公斤及大麻成株481株。

此外，劉志慶提到，海巡署為阻絕毒品於境外，透過加強與境外執法機關合作進行國際情資交流，今年分別於柬埔寨、印尼及加拿大攔截毒品源頭，查獲各級毒品4147公斤。（編輯：張雅淨）1141217