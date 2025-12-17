海巡署破市價十億中國毒貨櫃 管碧玲批毒販"其心可誅"

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

阻絕毒品於境外！海巡署掃蕩毒品，連破好幾個案子，其中最大宗，是有來自中國的貨櫃要闖關，卻是內藏毒品咖啡包"喵喵"原料，市價高達十億元！海洋委員會主委管碧玲指出，毒販為牟私利殘害青少年，"其心可誅"，國家如果不予嚴懲，對不起國人！

海巡署人員，先在苗栗追捕到一名犯嫌，另外，又以時速178的超高速，攔截到這輛小貨車！地點是在桃園市觀音區，西濱快速道路橋下，兩名毒販，無處可逃！海巡署苗栗查緝隊，先接獲情資，嫌犯透過網路購物直播平台，聯繫走私毒品交易，偵辦人員掌握中國海快發貨等線索，在基隆關開櫃查驗！查扣第四級毒品原料，"1-甲基苯基-1-丙酮"，有1，523公斤，可以製成毒品咖啡包喵喵，213萬包，市價高達10億元！

海巡署破市價十億中國毒貨櫃 管碧玲痛批毒販「其心可誅」

海巡署連破巨毒案。

海巡署指出，今年偵破海上重大走私毒品案、貨櫃走私案，還有國內製毒工廠5座，遍及北中南，有嫌犯製毒時，還戴防毒面具，自己怕被毒品傷害身體，卻膽敢把這些毒品販賣牟利殘害別人！海巡署為了阻絕毒品於境外，與國際進行情資交流，分別在柬埔寨、印尼及加拿大，攔截毒品源頭，阻擋毒品流入台灣，以免對社會及家庭帶來難以想像的破壞。

海巡署連破巨毒案。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

