海巡署破獲 歷年最大宗 漁船運1.8噸K他命

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

海巡署今年初破獲屏東籍漁船「生成財3號」走私毒品案，查獲1.8公噸K他命，估計市值逾30億元，創下海巡署緝毒數量紀錄。屏東地檢署已依違反《毒品危害防制條例》起訴船長郭進賀、船員邱永生，該船日前也被法拍，國庫進帳82萬元。

海巡署表示，去年接獲情資，有不法集團有意利用漁船走私毒品牟取暴利，遂報請屏東地檢署指揮偵辦，經專案小組蒐證發現，「生成財3號」漁船多次出海卻鮮少漁獲，行跡可疑。今年1月23日，海巡署巡防艇於恆春貓鼻頭外海30浬處登船檢查，並在漁艙內查獲85袋防水麻布袋，裡頭全是偽裝成鐵觀音茶葉包裝的毒品，並逮捕船長郭進賀、船員邱永生。

廣告 廣告

專案小組共查獲1695包第三級毒品K他命，總毛重達1867.3公斤，估計市值約30億元，為海巡署歷年查獲最大規模漁船走私毒品案件。專案人員說，若這批毒品流入市面，可供750萬人次吸食，危害甚鉅。

海巡署將郭、邱2人移送屏檢偵辦，郭男起初矢口否認犯行，辯稱船上載運的是加熱菸，後來才改口坦承是接駁運毒，並供稱可獲得至少400萬元報酬；邱男則供稱不知道運送何物，後改口表示以為是加熱菸。

檢方認為，2人親手將沉重包裹自海中拉上船並搬入漁艙，對於運送物品性質應有所認知，不採信2人辯詞，依違反《毒品危害防制條例》等罪起訴2人。