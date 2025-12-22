海巡署破電子菸彈工廠 兩負責人遭重罰2千萬

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署新竹查緝隊近日聯合新北市警方與衛生局，於新北市蘆洲及泰山地區成功瓦解大規模電子菸彈製造及分裝工廠，共逮捕李姓男子等10名涉案人員。專案小組現場查獲以中國大陸清潔劑名義偽裝進口的電子菸油半成品約1,600公斤，以及3萬多顆菸彈成品。新北市衛生局已對兩名主要負責人各處以新台幣1,000萬元重罰，共計罰鍰高達2,000萬元。

海巡署偵防分署新竹查緝隊在新北蘆洲及泰山地區查獲電子菸彈工廠。（海巡署提供）

專案小組自去年8月接獲線報後，透過大數據分析與科技偵查手段展開數月追查，發現該集團與大陸不法份子合作，進口相關機具與原料，並在製成菸彈成品後，利用超商物流管道寄送給買家以規避查緝。查緝行動中，除了扣押大量菸油與成品外，並查獲製造分裝機具共18台。

值得關注的是，國內近期頻傳因吸食含有「依托咪酯」（Etomidate）成分的「喪屍菸彈」導致命案，已成社會治安重大威脅。專案小組研判，此次查獲的1,600公斤菸油半成品若混入依托咪酯，約可製成62萬5,000顆菸彈，供數十萬人吸食。海巡署及時攔截這批原料，有效斬斷可能流入市面的毒品風險。

海巡署表示，為貫徹「新世代反毒策略2.0」，將持續秉持「追本斷源」精神，強化跨單位合作，嚴厲打擊毒品及不法菸品幕後集團。海巡署也呼籲民眾，若發現可疑情事，請利用「118」報案專線檢舉，共同維護社會安寧，打造無毒家園。

