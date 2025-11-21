海巡署空勤吊掛分隊救援外籍船員 22分鐘完成任務

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】國家搜救中心19日下午接獲緊急報案，一艘航行於高雄外海的賴比瑞亞籍貨輪「TRUE NORTH」上，有1名船員作業時不慎造成左手肘脫臼，急需醫療後送。海巡署偵防分署吊掛分隊高雄第三小隊立即出動，成功將傷患以直升機載送返航，傷者已轉送小港醫院救治，生命徵象穩定。

海巡空勤吊掛分隊成功後送受傷的外籍貨輪船員。(海巡署提供)

海巡署偵防分署吊掛分隊接獲通報後，迅速整裝並攜帶醫療救護器材，搭乘空勤總隊黑鷹直升機趕赴現場。直升機於下午4時26分抵達目標貨輪上空，並在4分鐘後順利降落至貨輪甲板。吊掛分隊搜救員隨即協助傷患引導上機，加速後送返航。直升機在下午4時48分降落高雄小港機場，傷者立即由待命救護車轉送至小港醫院接受治療，目前無生命危險。

海巡署表示，此次任務在天候及海象條件有限的情況下，仍順利圓滿達成，充分展現海巡署空勤吊掛分隊與空勤總隊之間的高度默契及快速反應能力，成功守護國際船員的生命安全。海巡署同時呼籲民眾，若發現海上不法活動線索，可撥打「118」免費報案專線。

