海巡署空勤精準吊掛受傷越籍漁工 展現空勤吊掛分隊專業水準

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署空勤吊掛分隊展現專業救援能力，6日上午成功於松山機場東北方約80海浬處，將一名在漁船作業中手指嚴重受傷的越南籍船員，以空中吊掛方式及時送醫，傷者經初步處理後已安全轉送至馬偕醫院，目前狀況穩定無生命危險。

海巡空勤吊掛成功救援越南籍船員。（海巡署提供）

該艘「金○益」籍漁船在海上作業期間，一名船上越南籍船員不幸發生手指受傷意外，傷勢情況緊急，船上人員隨即通報海巡署請求協助。臺北松山第一小隊接獲任務後，迅速搭乘空勤總隊直升機，於清晨05:55從松山機場起飛，直奔事發海域執行救援。搜救員在漁船上方精準操作，成功將傷者安全吊掛至直升機上。隨後，直升機於07:40順利返回臺北松山機場。傷者隨即由待命的救護車轉送至馬偕醫院接受後續治療。

海巡署表示，此次救援任務充分展現了空勤吊掛分隊的專業水準與人道精神，未來仍將持續強化海上救援訓練，守護國人及在臺外籍人士的海上安全。海巡署同時呼籲民眾，若發現任何海上不法活動、走私偷渡線索，或異常目標，可撥打「118」免費報案專線檢舉。

