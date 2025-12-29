中部中心/王俞斐、黃信儒、李文華 彰化報導

國道三號南下192公里和美路段，發生死亡車禍！小客車撞上內側拖吊車後，彈飛到中線車道，再被聯結車攔腰撞上，駕駛一度受困，送醫搶救不治，據了解死者身分，是海巡署空勤隊的上士，休假外出卻不幸喪命，家屬接獲噩耗，無法接受。





海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡

海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡









民眾拍下，國頭上頭，一部拖吊車停在內線車道，地上滿是車殼碎片，前方的中線車道，一部小客車被聯結車攔腰撞上，小客車車身扭曲變形，車頭幾乎全毀，後方擋風玻璃都被撞碎，駕駛一度受困車內，無法動彈。消防使用破壞器材救出駕駛，但他顱骨破裂骨折，已經沒有呼吸心跳，緊急被送往醫院救治，還是宣告不治。

海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡

40多歲邱姓駕駛撞上內側車道拖吊車後失控偏移到中線車道 再被聯結車攔腰撞上喪命









這起車禍，發生在29日中午12點多，國道三號南下192公里和美路段，40多歲邱姓駕駛，撞上內側車道拖吊車後，失控偏移到中線車道，再被聯結車攔腰撞上，不幸喪命。





海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡

40多歲邱姓死者是海巡署空勤隊上士服務單位位在台北文山區 29日休假卻發生意外









死者家屬接獲噩耗趕往醫院，情緒久久不能平復，據了解，40多歲邱姓死者，是海巡署空勤隊上士，服務單位位在台北文山區，29日這天休假，卻發生意外，只是他的目的地要去哪，家屬也不清楚，痛失至親，難掩悲痛。





原文出處：海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡

