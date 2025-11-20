海巡署竟用國安局的二手槍！ 張智倫曝「槍齡高達40年」

國民黨立委張智倫今（20）日在立法院質詢海委會，他表示接獲陳情，海巡人員使用的克拉克手槍槍齡超過20年，甚至有部分武器已經使用高達40年。對此，海委會回應，表示已經編列1.8億元預算，計畫分兩年將所有手槍、步槍全面汰舊換新。

海巡署配槍使用的是國安局二手槍。（資料圖／海巡署）

張智倫今天在立法院內政委員會中質詢表示，根據海巡人員陳情，他們目前使用的俗稱2.5代克拉克手槍，多數來自國安局，槍齡已超過20年。「基層執行人員反映，手上拿的手槍槍齡超過40年。根據我收到的資料，海巡署接受這批手槍是從國安局來的，已經有20多年歷史，這讓基層人員質疑為何換裝的手槍仍是20多年以上的老舊武器。」

對此，海委會副主委張忠龍回應指出，目前已在115年至116年編列1.8億元韌性預算，計畫分兩年將所有手槍和步槍全面汰舊換新。「因為這些武器是國造的，需要分兩年交付，期間會有一年新舊武器重疊使用的情況。」

張智倫曝海巡配槍有些槍齡高達40年。（圖／國會頻道）

張智倫同時質疑海巡署無人機採購計畫的執行效率問題。他指出，預算中心資料顯示，海巡署大量採購無人機，但執行率卻極低。「從112年編列5000萬元，113年編列1億200萬元，114年編列1億5000萬元，但執行率都不到10%。最近的特別預算還編列了40億元採購無人機等設備。」他質疑，「之前海委會最貴的一台無人機高達9000多萬元，這麼龐大的預算，從過去至今執行率一直不佳，未來要如何改善？」

管碧玲對此解釋，海巡署是政府機關中最早使用無人機的單位，因此在採購和使用過程中難免有嘗試錯誤的部分。「這一波採購野心比較大，要求客製化且希望國產化，國內業者雖然表示能夠做到，但最終客製化要求超過廠商能力，因此出現問題。」她表示，由於已經連續三年無法達成採購目標，現在已重新上網招標，「國內技術已相當成熟，有較完善的能力和商品，這次應該可以圓滿完成採購。」

