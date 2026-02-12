海巡署第3艘高緯度遠洋巡護船開工 提升執法能量

記者孫建屏／高雄報導

海巡署委由台灣國際造船股份有限公司建造的第3艘高緯度遠洋巡護船，今（12）日在台船公司高雄廠舉行開工典禮，由海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥與台船公司副總經理顏聰輝共同主持，祈祝建造案順利圓滿完成。高緯度遠洋巡護船預計由台船公司新建6艘，以全面提升我國漁業巡護與海域執法能量。

為落實全球海洋治理，善盡漁業管理責任，海巡署規劃「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，委由台船公司設計建造統包6艘遠洋巡護船，船體結構與各項設備性能上均大幅提升，全船（含上構）採鋼質結構，滿載排水量約5,000噸，不僅顯著提升噸位及續航力，亦可深入高緯度海域執行任務，未來亦規劃巡護至南印度洋等遠洋公海海域，強化我國公海漁業執法能力。

台船公司表示，將依計畫、如期如質完成該型船艦建造任務，全面提升海巡巡護艦艇能量，確保我國漁民於專屬經濟海域及公海作業之安全，維護爭端水域之和平與穩定，有效遂行各項海域執法任務。

台灣國際造船股份有限公司建造的第3艘高緯度遠洋巡護船，今日在台船公司高雄廠舉行開工典禮，由海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥與台船公司副總經理顏聰輝共同按下啟動鈕。（台船公司提供）

在切割機切割第一塊鋼板中，象徵第3艘高緯度遠洋巡護船順利開工。（台船公司提供）

艦隊分署與台船公司團隊共同祈祝建造案順利圓滿完成。（台船公司提供）